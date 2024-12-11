Нынешние темпы мобилизации в Украине не покрывают даже текущие потери, не говоря об увеличении численности вооруженных сил. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "BBC Украина" со ссылкой на собственные источники в Генштабе.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Воевать должны не одни старые. Вопрос в том, сколько мы еще сможем протянуть с имеющимися мобилизационными ресурсами", — заявил источник, комментируя в частности идею снижения мобилизационного возраста.

СМИ отмечает, чтобы компенсировать потери и несколько пополнить боевые подразделения, украинское командование провело оптимизацию армейской структуры. Это позволило освободить несколько тысяч человек для участия в боях.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в последнее время западные СМИ пестрят заголовками о том, что администрация Байдена настаивает на снижении мобилизационного возраста по Украине, без чего якобы невозможно эффективно сдерживать наступление РФ. В свою очередь президент Зеленский в недавнем интервью западным СМИ подчеркнул, что партнерам лучше было бы сосредоточиться на выполнении своих обещаний по обеспечению ВСУ обещанным оружием, а не давать советы, как отправлять в бой воинов без современного вооружения. В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен намекнул, что Украина все же должна одобрить "трудные решения" по мобилизации. О чем говорит такое настояние США по снижению мобилизационного возраста? Может ли все же власть принять такое решение под давлением партнеров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



