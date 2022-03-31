Зеленский час говорил с Байденом: о чем беседовали президенты – каких шагов ждать от США

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Эксперты оценили официальные (и возможные неофициальные) итоги этой беседы специально для издания "Комментарии".

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото из открытых источников

Президент Украины затронул важный вопрос гарантий нашей безопасности

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко уверен: важно, что имеют место такие контакты – на уровне президентов.

"Наибольшую помощь нам оказывают именно американцы. Они даже планируют перейти на ускоренный выпуск так нужных нам "Джавелинов" и "Стингеров", которые и так поступают в Украину тысячами", – подчеркивает генерал.

Известно, продолжает он, что Зеленским рассказал Байдену о состоянии дел на фронте, в переговорном процессе. Что главы государств договорились об увеличении Украине военно-технической помощи (в количественном и качественном смысле), о более быстром предоставлении такой помощи. Обговаривали также усиление санкций против России, которая не прекращает свою агрессию против Украины.

"Подняв тему переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле, президент Украины затронул и вопрос гарантий нашей безопасности, – акцентирует Игорь Романенко. – Сперва многие страны заявили, что готовы выступить такими гарантами. Но, когда вопрос начал обретать реальные черты, переводится в конкретную ответственность за выполнение взятых на себя обязательств (в том числе на уровне 5-й статьи НАТО), позиции некоторых государств начинают меняться. Те же США, к примеру, четкого ответа не дали – готовы ли они выступить в качестве такого гаранта. Впрочем, возможно, это определенный дипломатический ход. Над этим надо работать. И президент Украины прилагает определенные усилия в этом плане".

Вместо слов поддержки, администрации Байдена стоило бы, наконец, осуществить принуждение России к миру в Украине

По мнению политолога-международника Георгия Кухалейшвили, результаты разговора Зеленского и Байдена свидетельствуют о том, что США не желают более активно вмешиваться в российско-украинскую войну – и открыто выступать на стороне Киева.

"Ведь гарантии в сфере безопасности в том виде, которые их видят на Банковой, как раз и сводятся к тому, что наши западные партнеры должны оказать нам масштабную военную помощь, если Россия еще раз на нас нападет в будущем. Ии же если повысит уровень насилия в текущей войне. Команда Байдена отмалчивается потому, что, к сожалению, до сих пор не осознала, насколько серьезную угрозу представляет Россия для безопасности европейских партнеров США. Если Украина падет под натиском российской армии, то следующие очаги нестабильности Кремль будет провоцировать в странах Балтии или Польше, у границ Румынии (если вспомнить о замороженном конфликте в Приднестровье)", – прогнозирует эксперт.

Он считает, что давать оценку разговору с Зеленским во время общения с американскими СМИ глава Белого дома не стал только потому, что не готов дать Украины то, что нам реально нужно – больше оружия, включая комплексы противоракетной обороны. А также потому, что, похоже, не способен убедить европейцев прекратить покупать российский газ и нефть.

"Вместо слов поддержки, администрации Байдена стоило бы, наконец, осуществить принуждение России к миру в Украине. К примеру, задействовать соединения военно-воздушных сил США в Европе – и превратить в пепел группировки российских войск в Украине в качестве реакции на систематические нарушения прав человека и массовую гибель мирного населения от рук российских оккупантов. Только грубая сила может остановить Россию и положить конец военным преступлениям, – уверен Георгий Кухалейшвили. – Вряд ли Джо Байден этого не понимает. Вопрос лишь в неадекватном восприятии путинской России на Западе и вере либералов в то, что с Кремлем можно договориться – и работать на основе прагматизма".

У Украины есть острая потребность в наступательном вооружении, чтобы ВСУ могли развить свой успех

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко акцентирует, что ключевой темой для общения Украины и США на высшем уровне является введение дополнительных санкций против РФ. В частности – полного эмбарго на торговлю, полного отключения SWIFT для всех российских банков и других мер.

"Важным остается и обсуждение военной помощи Украине, – отмечает эксперт. – Сейчас для Киева особо актуальны уже не только поставки средств ПВО и ПРО, а также самолетов Миг-21 из бывших стран Варшавского блока. Есть острая потребность в наступательном вооружении, чтобы ВСУ могли развить свой успех и освобождать новые территории на Юге и Востоке страны".

А вот тема гарантий безопасности до конца неясна, считает Ярослав Божко.

"Похоже, США и Британия не хотят принимать такой инструмент в качестве альтернативы НАТО, – говорит он. – Быть может, таким образом намекая на возможность потенциального вступления Украины в Альянс в будущем".

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ готовит серию "референдумов" в своих квазиобразованиях: что за этим стоит.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!