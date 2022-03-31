РФ готовит серию "референдумов" в своих квазиобразованиях: что за этим стоит – какая цель

Сначала псевдоруководители так называемых "ЛНР" и "ДНР" – Пасеченик и Пушилин, а затем и "президент" Южной Осетии – Бибилов – анонсировали проведение референдумов с целью вхождения этих квазиобразований в состав собственно и создавшей их России. Эксперты проанализировали эти заявления специально для издания "Комментарии".

Референдум. Фото: из открытых источников

Нельзя исключать, что все эти разговоры о возможном присоединении к РФ "новых земель" – просто тестирование общественного мнения

Директор Украинского института политики Руслан Бортник акцентирует, что в Южной Осети 10 апреля состоятся президентские выборы. И тема интеграции с Россией там весьма популярна.

"Мне кажется, за счет этой темы Бибилов, считающийся президентом, пытается нарастить баллы в преддверии дня выборов. Следует учитывать и то, что после ухода из Южной Осетии кремлевского куратора – Суркова – та стала политически довольно нестабильным местом на пророссийском пространстве. Кроме того, нельзя исключать (учитывая, что подобные заявления звучали от т.н. "лидеров" т.н. "ДНР" и "ЛНР"), что идет игра части российского руководства. Возможна, эта часть готова удовлетвориться малым на фоне сложностей после вторжения в Украину. Пробует получить некий позитивный пиар-эффект, формируя новую Российскую империю за счет непризнанных "образований", и без того абсолютно подконтрольный РФ", – поясняет Руслан Бортник.

Беларусь, ЛДНР, Южная Осетия, а в обозримом будущем, возможно, Приднестровье, Абхазия в рамках некого Союзного государства с РФ, а то и (кто-то из них) частей РФ – это, возможно, один из вариантов частичного удовлетворения имперских амбиций сегодняшней России. На фоне того, что с Украиной не получается так, как планировалось, подчеркивает эксперт.

"В то же время, нельзя исключать, что все эти разговоры о возможном присоединении к РФ "новых земель" – просто тестированием общественного мнения. И оказание давления на ту же Грузию, чтобы та продолжала придерживаться нейтралитета после открытой агрессии России против Украины – не вводила санкции, не открывала второй фронт", – резюмирует Руслан Бортник.

Никаких юридических последствий псевдореферендумы захватчиков иметь не будут

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает так:

"Всё, что делает Россия на чужих территориях сейчас (обстреливает мирных жителей, бомбит больницы, нарушает воздушное пространство европейских государств самолетами с ядерным оружием, проводит "референдумы"), имеет одно общее название – военные преступления. Чем больше это государство-террорист их совершает, тем жёстче будет наказание. И тем больше соучастников будет наказано. Как бы им не хотелось избежать коллективной ответственности, они уже ее несут – тысячами смертей своих солдат и теми, кто тут научился убивать, насиловать, мучить женщин и детей. Они попробовали крови и вернуться домой. Поверьте, это не выключается по факту пересечения границ. Они пока этого не понимают, но достанется всем".

А будет ещё, прогнозирует Татьяна Лупова, военный трибунал.

"У Путина, кстати, больше всех возможностей его "прогулять" — он может не дожить. А остальным придется нести ответственность за его и коллективное безумие. Мы же внимательно следим и документируем все эти преступления, включая гипотетические "референдумы". Подобные уже привели к морю крови на Донбассе. Но кому-то этого показалось мало, – отмечает эксперт. – Никаких юридических последствий псевдореферендумы захватчиков иметь не будут. Не бывает честных референдумов на оккупированных территориях. Я думаю, тут расчёт на главарей этих псевдореспублик. Они давно мечтали войти в Россию. Теперь им это обещают, чтобы они бодрее мобилизовали оставшихся мужчин в качестве "пушечного мяса". У России проблема – негде брать солдат. Ну, а под меседжи "Мы скоро будем в России!", глядишь, мобилизация пойдет веселее. Правда, туда-сюда, в псевдореспубликах мобилизовать уже придется детей, стариков и женщин. Кто ж тогда "входить" в Россию-то будет?".

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