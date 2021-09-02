Зеленская попала на обложку глянца и дала большое интервью: о чем говорила первая леди (ФОТО)

Фото жены президента Елены Зеленской украшает обложку праздничного номера украинского глянца Elle Украина.

Елена Зеленская (фото из открытых источников)

Популярному светскому изданию исполняется 20 лет. По такому случаю журналисты решили порадовать своих поклонников и решили, что им будет интересно пообщаться с женой главы нашего государства Еленой Зеленской.

Ближайший для президента Украины, человек, откровенно рассказала о своих делах, которые реализует на уровне страны, о том, просто ли это — иметь обязанности первой леди страны, и представлять ее на высоком международном уровне за рубежом. О встрече с Папой Римским и о других интересных встречах супруги президента Украины.

По словам Елены Зеленской, "она понимает уникальность шанса общаться с особыми людьми, который ей подарила судьба. А еще — приложить собственные старания для решения вопросов, которые она не имеет права проиграть. Это для нее захватывающе и интересно ". Добавляет возможностей жене Президента Украины, чтобы больше работать над собой и расти.

Поклонники в социальных сетях только положительно оценили обложку с госпожой Еленой и написали в ее адрес искренние слова хороших пожеланий.





Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в США Елена Зеленская показала новый стильный образ . Жена главы нашей страны Елена Зеленская во вторник, 31 августа, вместе с Владимиром Зеленским прилетела в Америку в рамках запланированной встречи с американским президентом. На землю Соединенных Штатов Америки жена гаранта Украины ступила в модельном голубом костюме. На второй день визита госпожа Зеленская имела прекрасный вид в приталенном платье.

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