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Зеленская попала на обложку глянца и дала большое интервью: о чем говорила первая леди (ФОТО)

Первая леди дала большое интервью для юбилейного номера Elle Украина

2 сентября 2021, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева

Фото жены президента Елены Зеленской украшает обложку праздничного номера украинского глянца Elle Украина.

Зеленская попала на обложку глянца и дала большое интервью: о чем говорила первая леди (ФОТО)

Елена Зеленская (фото из открытых источников)

Популярному светскому изданию исполняется 20 лет. По такому случаю журналисты решили порадовать своих поклонников и решили, что им будет интересно пообщаться с женой главы нашего государства Еленой Зеленской.

Ближайший для президента Украины, человек, откровенно рассказала о своих делах, которые реализует на уровне страны, о том, просто ли  это — иметь обязанности первой леди страны, и представлять ее на высоком международном уровне за рубежом. О встрече с Папой Римским и о других интересных встречах супруги президента Украины.

По словам Елены Зеленской, "она понимает уникальность шанса общаться с особыми людьми, который ей подарила  судьба. А еще — приложить собственные старания для решения вопросов, которые она не имеет права проиграть. Это для нее захватывающе и интересно ". Добавляет возможностей жене Президента Украины, чтобы больше работать над собой и расти.

Поклонники в социальных сетях только положительно оценили обложку с госпожой Еленой и написали в ее адрес искренние слова хороших пожеланий.

Зеленская попала на обложку глянца и дала большое интервью: о чем говорила первая леди (ФОТО) - фото 2

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в США Елена Зеленская показала новый стильный образ . Жена главы нашей страны Елена Зеленская во вторник, 31 августа, вместе с Владимиром Зеленским прилетела в Америку в рамках запланированной встречи с американским президентом. На землю Соединенных Штатов Америки жена гаранта Украины ступила в модельном голубом костюме. На второй день визита госпожа Зеленская имела  прекрасный вид в приталенном платье.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CTT9DpdoruK/
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