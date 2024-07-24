"Здравый смысл проиграл": Садовый раскритиковал Кабмин

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Черновалова Кристина
Львовский мэр Андрей Садовый признал поражение в борьбе за раннее начало учебного года. Несмотря на рекомендации городского штаба начать обучение 19 августа из-за риска отключения электроэнергии, Садовый согласился с решением Кабинета Министров Украины о начале учебного года 2 сентября.
Мэр Львова не смог отстоять раннее начало учебы
В своем сообщении на Facebook Садовый выразил разочарование, что "здравый смысл, демократия и децентрализация проиграли". Он подчеркнул важность гибкости и быстрой адаптации к новым обстоятельствам во время войны, выразив надежду, что Кабмин располагает информацией о том, какой будет зима и что обучение будет проходить без форс-мажоров.
Напомним, что премьер-министр Денис Шмигаль объявил, что учебный год в общеобразовательных школах начнется 2 сентября 2024 г. и завершится 30 июня 2025 года.
Читайте на портале "Комментарии" — в Украине разгорелся скандал относительно сроков начала учебного года. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев и мэр Львова Андрей Садовый высказали противоположные мнения на этот счет. В частности, городской голова Львов уверен, что начать учебный год 19 августа и завершить к Рождеству — лучший вариант для учеников, ведь школы Львова могут стать убежищем для всех, кто нуждается в тепле и зарядке устройств в случае ухудшения энергетической ситуации зимой.
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