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Заявления «Энергоатома» должны пугать каждого: что снова произошло на Южноукраинской АЭС

Заявления «Энергоатома» об успешных досрочных ремонтах на АЭС должны пугать, потому что блоки «вылетают» из-за поломок

сегодня, 10:25
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Ткачик Олеся

На Южноукраинской АЭС произошла авария, сообщил эксперт в сфере энергетики Александр Харченко.

Заявления «Энергоатома» должны пугать каждого: что снова произошло на Южноукраинской АЭС

Южноукраинская АЭС

"Две лишние очереди отключений от Укрэнерго сегодня – потому что энергоблок на 600 МВт снизил выдачу. Скорее всего, на следующей неделе уйдет в ремонт. Следовательно, победные реляции Энергоатома по досрочно завершенным ремонтам должны не только радовать, но и пугать", — отметил Харченко.

На фоне информации об аварии, он отметил, что вынужден отзывать прогнозы, которые публично делал последние несколько дней о нормализации поставок электроэнергии.

"Да, высоковольтные сети восстанавливаются и через пару дней будут в порядке (насколько это возможно). Но "сюрпризы от Энергоатома" предсказывать пока не удается. Поэтому к вопросу министра энергетики по защите распределительных устройств АЭС прилагается вопрос качества ремонтов. Если блоки будут вылетать зимой нам всем не поздоровится", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в июле уже была авария на Южноукраинской АЭС, впрочем в Минэнерго и Энергоатоме опровергали эту информацию, заявляя о враждебном ИПСО.

Впрочем, Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что на Южноукраинской АЭС произошел инцидент с отключением энергоблока из-за проблемы с трансформатором. Отмечалось, что короткое замыкание повлекло за собой повреждение керамического изолятора, что привело к утечке масла, которое загорелось от электрической дуги. После восстановления электрического соединения реактор был перезапущен, и он начал поставлять электроэнергию в сеть примерно через 17 часов. Полную мощность удалось достичь чуть более чем через 24 часа после остановки, сообщает МАГАТЭ.




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Источник: https://www.facebook.com/oleksandr.kharchenko/posts/pfbid02jfTuR7c8vHZ3T4wMYpgrZgQxWEcxWbXSaYWka2LVyJgdHQZii98Exr6RBeYVzwZnl
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