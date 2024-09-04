Заявления «Энергоатома» должны пугать каждого: что снова произошло на Южноукраинской АЭС

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Ткачик Олеся
На Южноукраинской АЭС произошла авария, сообщил эксперт в сфере энергетики Александр Харченко.
Южноукраинская АЭС
На фоне информации об аварии, он отметил, что вынужден отзывать прогнозы, которые публично делал последние несколько дней о нормализации поставок электроэнергии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в июле уже была авария на Южноукраинской АЭС, впрочем в Минэнерго и Энергоатоме опровергали эту информацию, заявляя о враждебном ИПСО.
Впрочем, Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что на Южноукраинской АЭС произошел инцидент с отключением энергоблока из-за проблемы с трансформатором. Отмечалось, что короткое замыкание повлекло за собой повреждение керамического изолятора, что привело к утечке масла, которое загорелось от электрической дуги. После восстановления электрического соединения реактор был перезапущен, и он начал поставлять электроэнергию в сеть примерно через 17 часов. Полную мощность удалось достичь чуть более чем через 24 часа после остановки, сообщает МАГАТЭ.
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