Заявление закрытых телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний": Власть действует для подавления свободы слова в Украине

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности и обороны, которое накладывает санкции против компаний-владельцев телеканалов "Первый независимый" и UkrLive. Заявление журналистов закрытых телеканалов приводит 112.ua.



Заявление закрытых телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний" - фото: 112.ua

Украинская власть в очередной раз доказала, что видит в свободных СМИ своего главного врага, и будет действовать любыми методами для подавления свободы слова в Украине.

Сегодня власть цинично – во внесудебном порядке и пренебрегая требованиями действующего законодательства – прекратила вещание телеканалов UkrLive и "Первый независимый". Это решение снова было принято СНБО – органом, который вводит фактический запрет на оппозиционную деятельность. Примечательно, что решение властей вновь использовать СНБО для наложения санкций было принято сразу после того, как телеканал "Первый Независимый" добился судебного решения в свою пользу и возобновил вещание по решению Хозяйственного суда города Киева.

Мы расцениваем сегодняшние события как очередную попытку украинской власти подавить любое альтернативное мнение о ситуации в Украине и использовать репрессивную машину для борьбы с независимыми СМИ. То, что происходит сейчас со свободой слова в стране – прямой результат узурпации власти действующими управленцами.

Власть фактически объявила войну журналистам, которые отказываются плясать под ее дудку и ставят под сомнение ее официальные "победные" реляции. Власть надеется скрыть от населения правду о катастрофической ситуации в экономической, социальной, образовательной и других сферах жизни в стране.

Журналисты намерены обжаловать решение о закрытии канала в судах. И, если украинские суды не отменят президентскую цензуру, то Европейский суд по правам человека вынесет справедливое решение, которое может ударить по всем "цензорам" и "запретителям".

Возмущение действиями СНБО уже выразил официальный собственник телеканалов UkrLive и "Первый Независимый", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат Украины Нестор Шуфрич. У Нестора Шуфрича нет никакого имущества и бизнеса в России. Вся политическая деятельность ведется законно и в интересах украинского народа.

"Ни в одной цивилизованной стране мира такого случиться не могло. Подобное беспрецедентное уничтожение свободы слова поистине ужасает. Это в который раз доказывает, что власти нет дела до законов и Конституции Украины, они делают исключительно то, чего сами хотят, без оглядки на юридические нормы", — говорится в заявлении Шуфрича.

"Свобода слова – важнейшая составляющая демократии. Украинская власть попирает права украинских телезрителей свободно выбирать источник получения информации о происходящем в стране. Профессиональный долг журналиста – доносить людям информацию о том, в какой стране мы живем. Мы хотим одного – работать на благо Украины в рамках Конституции и законов. Мы работали под давлением власти все это время. Пусть власть будет уверена – мы продолжаем работу", — заявил руководитель телеканала Егор Бенкендорф.

Отметим, в начале февраля 2021 года власть, по решению Совета национальной безопасности и обороны, а не суда, как того требует закон, запретила трансляцию трех ведущих информационных телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZIK.

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