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Завораживающие снимки кометы Neowise из разных стран опубликованы в Сети (ФОТО)

Фотографы из разных уголков мира запечатлели комету Neowise, приближающуюся к Земле

сегодня, 20:54
Автор:

Таисия Ерохина
Завораживающие снимки кометы Neowise из разных стран опубликованы в Сети (ФОТО)

В этом году жители разных стран около двух месяцев могут наблюдать с Земли комету Neowise, которая стала самой яркой за последние годы. Невероятной красоты фотографии кометы собрал "Апостроф" и также разместило "РБК".

Так, на снимках можно увидеть след небесного тела на фоне природы или же городских пейзажей. Также есть фото со спутника. Полет Neowise запечатлели фотографы из самых разных уголков мира. В частности, на кадрах изображена комета, какой ее увидели жители Англии, США, Беларуси, Италии, Чехии, Венгрии, Германии, России, Украины и других мест планеты.

Напомним, комета Neowise образовалась более 4,6 млрд лет назад. Она является самой яркой кометой за последние 23 года. Эту древнюю комету можно увидеть лишь раз в 6800 тысяч лет. Ученые уже назвали ее крупнейшим космическим событием для землян, поскольку Neowise будет видна невооруженным глазом.

Ранее "Комментарии" сообщали, что удалось заснять Солнце с рекордно близкого расстояния. Опубликованы фото и видео звезды с расстояния всего лишь 77 млн км, которые презентовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).


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