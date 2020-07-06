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Завершено расследование дела Михаила Ефремова

МВД завершило расследования дела известного актера

сегодня, 20:22 comments756
Автор:

Владимир Лавский
Завершено расследование дела Михаила Ефремова

Министерство внутренних дел Российской Федерации завершило расследование уголовного дела актера Михаила Ефремова, который устроил ДТП со смертельным исходом.  Об этом сообщает официальный сайт Главного управления МВД в Москве. 

"Предполагаемый виновник ДТП в тот же день был задержан сотрудниками полиции. В кратчайшие сроки организован и реализован в полном объеме комплекс необходимых следственных действий. В качестве доказательств к уголовному делу приобщены заключения автотехнической, видеотехнической, судебно-медицинской, дактилоскопической и ряда других экспертиз", - идет речь в заявлении. 

Как писали "Комментарии", четвертым пострадавшим в деле Михаила Ефремова стал младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова и его гражданской жены Ирины, Валерий. Затем авдокат актера Эльман Пашаев не стал отвечать на вопросы журналистов о том, находился ли актер за рулем автомобиля во время смертельного ДТП.

"Ефремов в момент дорожно-транспортного происшествия ничего не помнит. Все же вы видели, в каком состоянии он находился конкретно в тот момент. Вот уже все средства массовой информации пишут, что приехали сотрудники полиции и увидели там Ефремова. А когда они приехали? После ДТП, правильно же? Все рассказывают о том, что было после. Но никто не знает, что было до и во время", - сказал Пашаев. 


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