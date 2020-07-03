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Защита Ефремова выбрала новую тактику

Адвокаты не отвечают на вопрос, был ли актер за рулем автомобиля в ту ночь

сегодня, 21:36 comments629
Автор:

Владимир Лавский
Защита Ефремова выбрала новую тактику

Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев не стал отвечать на вопросы журналистов о том, находился ли актер за рулем автомобиля во время смертельного ДТП. Об этом сообщают российские СМИ

"Ефремов в момент дорожно-транспортного происшествия ничего не помнит. Все же вы видели, в каком состоянии он находился конкретно в тот момент. Вот уже все средства массовой информации пишут, что приехали сотрудники полиции и увидели там Ефремова. А когда они приехали? После ДТП, правильно же? Все рассказывают о том, что было после. Но никто не знает, что было до и во время", - сказал Пашаев. 

По данным адвоката, во всем должно разобраться следствие. 

"Может, там десять человек находилось внутри автомобиля. Может - один. Конкретный человек все равно будет нести ответственность за конкретные деяния", - заверил адвокат.

Как писали "Комментарии" ранее, Михаил Ефремов записал видео, в котором сообщил, что "отмазываться не будет". "Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", — заключил актер.


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