Защита малолетних жертв преступлений: как реализовывают в Украине проект ЮНИСЕФ

Меморандум о создании центра защиты детей подписан, фото МВД

Меморандум с ЮНИСЕФ о взаимопонимании по созданию межсекторного центра защиты детей, пострадавших в результате преступлений и которые стали свидетелями уголовного преступления подписали во вторник, 17 августа.

Такие центры на территории Украины будут создаваться по модели проекта "Barnahus". Один из центров уже открыт в Винницкой области. Заведение называется Центр защиты и социально-психологической поддержки пострадавшим в процессе правосудия детей.

На очереди открытие центра на Николаевщине.

Отметим, что проект "Barnahus" предусматривает работу специализированного учреждения, где дети, ставшие жертвами преступлений или свидетелями противоправных деяний других будут общаться с правоохранителями. Комнаты в заведении для посетителей должны быть оборудованы с учетом специфики психики ребенка. Деятельность учреждения направлена на минимизацию последствий травмирования психики несовершеннолетней жертвы или свидетеля преступления. Детям, которые стали жертвами или были свидетелями, будут оказывать психологическую, правовую, медицинскую помощь.

По словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, реализация проекта "Barnahus" — это внедрение европейских стандартов работы правоохранителей с малолетними и несовершеннолетними.

Министр добавил, что такой европейский подход к малолетним и несовершеннолетним жертвам насилия или свидетелям преступления будет приоритетным в работе правоохранительных органов и назвал целью Министерства всестороннюю защиту таких детей.

Также планируется оптимизировать уголовно-процессуальное законодательство, в частности процедуры допросов несовершеннолетних жертв преступлений. Соответствующие изменения будут внесены в Уголовно-процессуальный кодекс.

Планируется провести тренинги для следователей и прокуроров на тему общения с несовершеннолетними участниками следственных действий и жертвами, ведь психика детей отличается от психики взрослых. Дети разных возрастов по-разному воспринимают события вокруг них, могут путать реальность с выдумками. Поэтому правоохранители, работающие с детьми, должны пройти специальную психологическую подготовку со специалистами.

Сейчас Министерство совместно с Офисом генерального прокурора работает над законопроектом об изменениях в законодательстве, которые будут способствовать соблюдению прав ребенка в ходе следствия.

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