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Главная Новости Общество Криминал В Черкасской области похитили мальчика: кого подозревает полиция
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В Черкасской области похитили мальчика: кого подозревает полиция

К поисковой операции привлекли сотрудников уголовного розыска

17 августа 2021, 18:05
Автор:

Козлова Альбіна

В Черкасской области похитили мальчика: кого подозревает полиция

В Черкаской области украли ребенка, фото из открытых источников

Мать шестилетнего мальчика написала заявление о похищении ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе Черкасского районного управления полиции.

В селе Красная Слобода, что на Черкасщине, работают полицейские. Правоохранители опрашивают свидетелей похищения малолетнего ребенка накануне. Известно, что ребенок пропал 16 августа. Мальчик вечером играл возле своего дома по улице Довженко.

По словам очевидцев, возле мальчика остановилась машина. Водитель автомобиля вышел и посадил ребенка в салон. Автомобиль исчез в неизвестном направлении.

Следователи установили, что забрать 6-летнего мальчика мог его отец, который не является гражданином Украины. Мужчина имеет гражданство Германии и, вероятно, приехал встретиться с сыном. Такая предварительная версия следствия по информации, которую предоставили правоохранителям родные мальчика.

Сейчас полицейские разыскивают отца пропавшего ребенка, чтобы проверить версию. Наряды полиции области получили ориентировку и разыскивают иностранца. К поисковой операции привлекли сотрудников уголовного розыска и оперативников Черкасского райуправления.

По факту похищения ребенка открыто уголовное производство (часть 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Если вина похитителя будет доказана в суде, ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал портал "Комментарии", Служба безопасности Украины разоблачила схему продажи детей за границу. Межрегиональная группа "поставляла" за границу иностранцам младенцев, якобы в рамках программы суррогатного материнства.


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Источник: https://ch.npu.gov.ua/news/zlochini-proti-voli-chesti-ta-gidnosti-osobi/policziya-vstanovlyuje-usi-obstavini-podiji-ta-rozshukuje-cholovika-yakij-vikrav-ditinu-na-cherkashhini/
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