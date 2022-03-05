Зарубежные партнеры не закрывают небо над Украиной: стоит ли искать "зраду"

В очередном обращении к НАТО президент открыто заявил, что нежелание Альянса закрывать небо над Украиной дало зеленый свет дальнейшим бомбардировкам войсками Российской Федерации территории нашего государства. И предупредил Запад: "Все люди, которые погибнут от этого дня, погибнут также и из-за вас! Из-за вашей слабости". Эксперты оценили для издания "Комментарии" вероятность того, что Запад всё же начнет действовать более решительно.

Причины, по которым НАТО не хочет закрывать Украине небо (фото из открытых источников)

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец напоминает, что Запад изначально не обещал закрывать воздушное пространство над Украиной.

"Так что тут нечего искать "зраду". Страны НАТО боятся прямого боестолкновения с войсками Путина. Если они начнут сбивать российские самолеты – это будет прямой военный конфликт. Фактически – Третья мировая. Это нам неприятно, больно, но такова жестокая реальность. И тут можно понять эмоциональные заявления президента Украины, который предупреждает Запад об ответственности за смерти украинцев от российских бомб, ракет и снарядов, – отмечает эксперт. – Но Запад, как мне кажется, и так чувствует моральное обязательство перед Украиной".

По мнению Тараса Березовца, не вступая в прямую "зарубу" с РФ, Альянс мог бы всё же более действенно помочь Украине.

"Это рискованный шаг, но если бы они передали нам серьезные средства противоракетной и противовоздушной обороны (типа "Пэтриот", а не просто "Стингеры"), это могло бы серьезно переломить ход войны", – считает Тарас Березовец.

Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай также считает, что мотивы НАТО, не желающего закрывать небо над нашей страной, – понятны.

"Это, действительно, может привести к прямому конфликту с Россией. Ведь при закрытом небе надо сбивать все, летящие над данной территорией, ракеты, самолеты. При этом не стоит забывать, что сейчас страны НАТО помогают Украине вооружением, техникой, финансами, амуницией. Это, думаю, максимум, что они могут нам предложить. И это тоже неплохо. Конечно, не всё так радужно. Нет тех десятков самолетов, которые нам обещали. И не ясно пока, когда они будут. Но надо ценить и ту поддержку, что есть. Тем более, что она нарастает. А на подходе – сотни добровольцев из разных стран, которые готовые биться против российской агрессии на стороне Украины", – отмечает Валентин Гайдай.

Он также акцентирует, что Запад сразу дистанцировался от возможного прямого участия в конфликте между РФ и Украиной. И США, и НАТО предупредили, что свои контингенты сюда никто направлять не будет. Так что биться нам самим. Но с огромной поддержкой со стороны союзников. В том числе – санкционной, от которой Россию уже корежит.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине продолжается 10-й день войны с Российской Федерацией. Эксперты проанализировали ситуацию и отметили, пойдет ли на спад боевая активность противника.

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