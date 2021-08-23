logo
Русский Українська

BTC/USD

49278.21

ETH/USD

3317.12

LTC/USD

184.80

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Запустят ли из Киева в Варшаву скоростной поезд
commentss НОВОСТИ Все новости

Запустят ли из Киева в Варшаву скоростной поезд

Маршрут из Киева в Перемышль был одним из самых прибыльных

сегодня, 23:00
Автор:

Козлова Альбіна

Между Польшей и Украиной снова запустят скоростной поезд. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Офис президента.

Запустят ли из Киева в Варшаву скоростной поезд

Поезд будет соединять две столицы государств, фото из открытых источников

Запуск поезда — это часть инфраструктурного проекта, который будут воплощать в рамках региональной инициативы "Триморья". Поезд будет соединять две столицы государств — Киев и Варшаву. Вопрос запуска проекта обсудили президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда во время встречи.

В начале 2021 года "Укрзализныця" обращалась в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой восстановить курсирование скоростных поездов "Интерсити" по маршруту "Киев-Перемышль", который был отменен. Ведь этот маршрут был одним из самых прибыльных.

Отметим, что региональную инициативу Триморья (3SI) запустили в 2015 году. Инициативу поддержали 12 государств, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. Это объединение ставит перед собой цель в виде поддержки инфраструктурных проектов для уменьшения диспропорции в развитии стран Западной и Восточной Европы. также целью инициативы является развитие инфраструктуры, экономики, цифрового сотрудничества.

В состав инициативы входят страны-члены Европейского союза. Украина не является участником инициативы. К Инициативе трех морей относятся только страны Центральной и Южной Европы, которые являются членами Европейского союза.

Как сообщал портал "Комментарии", во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии было проведено обсуждение вопроса дальнейшей отмены пошлины для обеих сторон торгово-экономических соглашений, как со стороны украинских экспортеров, так и со стороны европейских компаний. Переговоры по вопросам таможенных тарифов продолжатся в сентябре 2021 года. Денис Шмыгаль отметил, что планируется пересмотр целей Соглашения об ассоциации и продолжение курса на либерализацию торговли между Евросоюзом и Украиной.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-prezidentom-polshi-andzheye-70305
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ