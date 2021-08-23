Запустят ли из Киева в Варшаву скоростной поезд

Между Польшей и Украиной снова запустят скоростной поезд. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Офис президента.

Поезд будет соединять две столицы государств, фото из открытых источников

Запуск поезда — это часть инфраструктурного проекта, который будут воплощать в рамках региональной инициативы "Триморья". Поезд будет соединять две столицы государств — Киев и Варшаву. Вопрос запуска проекта обсудили президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда во время встречи.

В начале 2021 года "Укрзализныця" обращалась в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой восстановить курсирование скоростных поездов "Интерсити" по маршруту "Киев-Перемышль", который был отменен. Ведь этот маршрут был одним из самых прибыльных.



Отметим, что региональную инициативу Триморья (3SI) запустили в 2015 году. Инициативу поддержали 12 государств, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. Это объединение ставит перед собой цель в виде поддержки инфраструктурных проектов для уменьшения диспропорции в развитии стран Западной и Восточной Европы. также целью инициативы является развитие инфраструктуры, экономики, цифрового сотрудничества.

В состав инициативы входят страны-члены Европейского союза. Украина не является участником инициативы. К Инициативе трех морей относятся только страны Центральной и Южной Европы, которые являются членами Европейского союза.

Как сообщал портал "Комментарии", во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии было проведено обсуждение вопроса дальнейшей отмены пошлины для обеих сторон торгово-экономических соглашений, как со стороны украинских экспортеров, так и со стороны европейских компаний. Переговоры по вопросам таможенных тарифов продолжатся в сентябре 2021 года. Денис Шмыгаль отметил, что планируется пересмотр целей Соглашения об ассоциации и продолжение курса на либерализацию торговли между Евросоюзом и Украиной.

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