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"Промышленный безвиз" между Украиной и ЕС: что планируется улучшить

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом

сегодня, 17:05
Автор:

Козлова Альбіна

"Промышленный безвиз" между Украиной и ЕС: что планируется улучшить

Премьер Шмыгаль встретился с вице-президентом Еврокомиссии, фото Кабмин

Несколько важных для экономики Украины вопросов обсудили между собой премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета министров.

По словам премьера, между Европейским союзом и Украиной будет заключен в ближайшем будущем важный международный договор. Во время встречи с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии они обсудили вопросы дальнейшей отмены пошлины для обеих сторон торгово-экономических соглашений, как со стороны украинских экспортеров, так и со стороны европейских компаний. Переговоры по вопросам таможенных тарифов продолжатся в сентябре 2021 года.

Денис Шмыгаль отметил, что планируется пересмотр целей Соглашения об ассоциации и продолжение курса на либерализацию торговли между Евросоюзом и Украиной.

Также продолжается подготовительная работа для подписания с Евросоюзом Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА). Напомним, что Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ) было ратифицировано в 2016 году.

За пять лет действия соглашения между Украиной и Европейским союзом количество экспортно-импортных операций возросло почти на 50%. По словам Валдиса Домбровскиса, Украина стала одним из определяющих торговых партнеров Евросоюза.

Отметим, что подписание Соглашения АСАА означает, что украинские промышленные товары можно будет экспортировать в Евросоюз, как и товары из других стран-членов Евросоюза. Для этого нужно обновить техническое законодательство Украины, госстандарты и инфраструктуру.

В октябре 2020 года Украина и Евросоюз договорились о начале работы оценочной миссии ЕС, которая будет проверять готова инфраструктура качества Украины к заключению Соглашения АСАА. Эксперты миссии уже дали свои предварительные оценки.

Как писал портал "Комментарии", почему украинцы не стали жить лучше.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-i-valdis-dombrovskis-obgovorili-vprovadzhennya-promislovogo-bezvizu
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