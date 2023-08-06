Запретить мужчинам выезд из страны после войны: о чем говорит идея – как реагировать

Руководитель Института будущего Вадим Денисенко у себя в Facebook высказал мнение, что даже после победы Украины нужно будет запретить мужчинам выезжать из страны по крайней мере в первые три года. Такой пост вызвал настолько активное обсуждение в сети, что пришлось даже реагировать МВД, где заявили, что это личное мнение Денисенко, а не официальная позиция министерства. Тем не менее, если уж тема возникла, как вы относитесь к идее продлить запрет на выезд мужчин на три года после войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Запрет выезда мужчинам за границу. Фото: из открытых источников

Действовать следует не запретами, а созданием условий процветающего будущего в Украине

Нардеп Верховной Рады Украины (IX созыва), экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера рассуждает так:

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Всё это – звенья одной цепи. Результат противодействия запретам, ограничениям". "Запретительные меры – это медаль с двумя сторонами. Нельзя однозначно сказать, что какой-то запрет имеет исключительно положительный эффект. Всегда находятся некие обходные пути. Примеров в истории сколь угодно много. Как тот же сухой закон в США. Так и сегодня, в условиях чрезвычайных обстоятельств военного времени, мы становимся свидетелями, как люди ищут обходные пути, пытаясь уйти от призыва, покинуть страну любыми путями. Находятся тайники в автомобилях, лодках и так далее. У всех на слуху незаконное обогащение военкомов

Что касается идеи продлить запрет мужчинам выезжать из страны на три года еще и после окончания войны, тут создается впечатление, что кто-то пытается поставить некий непродуманный барьер, считает парламентарий.

"Не случайно и МВД, и президент, и его Офис, похоже, не согласны с такой позицией. Ведь это несет большие репутационные риски, – отмечает Сергей Магера. – Когда я услышал такие предложения, мне кажется, более логичным создать альтернативу. А именно – условия, когда люди будут стремиться возвращаться в Украину, а не выезжать отсюда. Да, действительно, сегодня много выехавших украинцев. Особенно – женщин с детьми. И они могут спровоцировать воссоединение семьи не в Украине. Именно поэтому правительству, парламенту следует думать о том, как противодействовать таким рискам уже в мирное время. Но, подчеркиваю, действовать следует не запретами, а созданием условий процветающего будущего в Украине. Чтобы сюда хотели возвращаться, здесь – воссоединяться. Мяч – на поле ВР и Кабмина".

Вместо того, чтобы разрабатывать программы поддержки и создание адекватных условий для возвращения беженцев, в общество вбрасываются идиотские прожекты

Политтехнолог Юрий Подорожний уверен, что идея запрета передвижения граждан – антиконституционна.

"Точка. Дальше, наверное, можно было бы и не размышлять над очередным идиотским предложением, – отмечает он. – Скажу больше, я не считаю, что закрытие границы во время войны было верным. Власть в очередной раз демонстрирует, насколько она не верит своим гражданам, насколько боится их. Более того, поступает несправедливо по отношению к украинцам".

По словам эксперта, мы привыкли за 30 лет независимости жить, не полагаясь на государство.

"А зря, – считает Юрий Подорожний. – Главной задачей послевоенной Украины, на мой взгляд, является построение адекватного государства. Еще до полномасштабного нападения России звучали единичные голоса о том, что нам нужно переосновать государство. И победа в войне (а я в нее верю безоговорочно) будет удобным случаем начать не с восстановления, не с экономики. Нам нужно новое государство. И вопрос не в музыкантах оркестра и даже не в дирижере. У нас оркестр как система не звучит. Мы научились жить без государства. На пенсию не рассчитываем, на медицину от государства также. Образование – что надо с репетитором подтянем. Налоги платить? Чтобы их украли чиновники на очередном дерибане? Вопросы риторические. Вспомните, как искренне мы удивляемся европейской бюрократии и говорим о том, что наша ДІЯ, минимизировавшая соприкосновение с чиновником, является чем-то крутым. Но суть в том, что европейцам не нужна ДІЯ, потому что они не боятся взаимодействовать с государством. Они не считают свою бюрократию врагом, потому что та стоит на страже законов и государства. А мы так радуемся тому, что у нас есть ДІЯ, потому что не мы не хотим видеть чиновников, ни чиновники – нас".

Представьте себе, продолжает эксперт, что будет делаться с экономикой восстановления, если даже сейчас, во время войны, журналисты разоблачают вопиющие факты коррупции на восстановлении Бучи, Бородянки и Ирпеня.

"И тут вдруг – предложение не выпускать после войны еще три года мужчин за границу. Можно и так, в принципе, приготовить революцию. Государство уже сейчас подсчитывает ущерб от возможного невозврата женщин-беженцев из-за границы. Экономисты говорят, что объем западной помощи будет меньше потерь трудоспособного населения в денежном эквиваленте. Я понимаю, что Вадим Денисенко тестирует собственно реакцию общества на возможное внедрение этой нормы государством. Если кто-нибудь из политиков сделает такое заявление – это смертный приговор. Политический смертный приговор. Надеюсь, по реакции общества это будет понятно. Вместо того, чтобы разрабатывать программы поддержки и создание адекватных условий для возвращения беженцев, а затем и содействие созданию рабочих мест, в общество вбрасываются идиотские прожекты. Ну, если уж запрещать выезд за границу мужчинам после войны, тогда уже и налоги нужно поднять в два-три раза. И, кажется, над этим уже работают", – констатирует Юрий Подорожний.

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