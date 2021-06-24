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Запрет судам отменять решения СНБО: к чему приведет скандальный законопроект "Слуг народа"

По мнению эксперта, Офис президента готовит абсолютную узурпацию власти

сегодня, 12:30
Автор:

Елизавета Черных

Народные избранники от партии "Слуга народа" внесли в Верховную Раду законопроект, который предполагает запретить судам приостанавливать действие санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Законопроект уже передали на рассмотрение комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Запрет судам отменять решения СНБО: к чему приведет скандальный законопроект "Слуг народа"

СНБО. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Политический обозреватель Павел Нусс считает, что на фоне падающего рейтинга государственного главы Владимира Зеленского, Офис президента готовит абсолютную узурпацию власти. 

"Члены фракции Зеленского "Слуга народа" внесли в Верховную Раду законопроект, которым предлагают буквально запретить судам приостанавливать или отменять решения Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий документ уже опубликован на сайте Верховной Рады. Сейчас законопроект передали на рассмотрение парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Этим решением они предлагают Зеленскому и его пиар-штабу СНБО заменить судебную систему и Конституцию", — говорит эксперт. 

Более того, отмечает Павел Нусс, младший брат первого вице-спикера Николай Стефанчук предложил предоставить Зеленскому право принимать своевольные "политико-правовые решения как исключительно уголовно-правовую необходимость".

"Что это означает? Абсолютную узурпацию власти. Такой вот аналог беларусификации. Например, захочет Зеленский запретить оппозицию или критику власти в СМИ — заявит о необходимости политико-правого решения и напишет Указ. Захочет перенести выборы президента – соберет СНБО, примут такое решение, подпишет указ и...вуаля — украинцы лишены права выборы и быть избранными. Захочет отдать ОРДЛО и Крым России — заявит о политико-правовом решении и подпишет "узаконенную" капитуляцию, и многое, многое, многое другое. Другими словами, такими инициативами "слуги" Зеленского зондируют общественное мнение насчет возможности полной узурпации власти", — резюмирует политический обозреватель. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что СНБО ввел полный пакет санкций в отношении украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса.



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Источник: https://comments.ua/
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Обусуждения

Олексій

сегодня, 12:23

Панове, будьмо пильними, не дамо бубочці стати диктатором!

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