Запрет судам отменять решения СНБО: к чему приведет скандальный законопроект "Слуг народа"

Народные избранники от партии "Слуга народа" внесли в Верховную Раду законопроект, который предполагает запретить судам приостанавливать действие санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Законопроект уже передали на рассмотрение комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

СНБО. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Политический обозреватель Павел Нусс считает, что на фоне падающего рейтинга государственного главы Владимира Зеленского, Офис президента готовит абсолютную узурпацию власти.

"Члены фракции Зеленского "Слуга народа" внесли в Верховную Раду законопроект, которым предлагают буквально запретить судам приостанавливать или отменять решения Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий документ уже опубликован на сайте Верховной Рады. Сейчас законопроект передали на рассмотрение парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Этим решением они предлагают Зеленскому и его пиар-штабу СНБО заменить судебную систему и Конституцию", — говорит эксперт.

Более того, отмечает Павел Нусс, младший брат первого вице-спикера Николай Стефанчук предложил предоставить Зеленскому право принимать своевольные "политико-правовые решения как исключительно уголовно-правовую необходимость".

"Что это означает? Абсолютную узурпацию власти. Такой вот аналог беларусификации. Например, захочет Зеленский запретить оппозицию или критику власти в СМИ — заявит о необходимости политико-правого решения и напишет Указ. Захочет перенести выборы президента – соберет СНБО, примут такое решение, подпишет указ и...вуаля — украинцы лишены права выборы и быть избранными. Захочет отдать ОРДЛО и Крым России — заявит о политико-правовом решении и подпишет "узаконенную" капитуляцию, и многое, многое, многое другое. Другими словами, такими инициативами "слуги" Зеленского зондируют общественное мнение насчет возможности полной узурпации власти", — резюмирует политический обозреватель.

Ранее портал "Комментарии" писал, что СНБО ввел полный пакет санкций в отношении украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса.





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