Запрет книги о Стусе: чем завершилось рассмотрение апелляции Кипиани

Дело Стуса живет — это подтверждает решение Киевского апелляционного суда, который удовлетворил иск Вахтанга Кипиани, автора книги о жизни и творчестве Василия Стуса. О всех деталях дела сообщает "Зеркало недели".



Кипиани выиграл апелляцию насчет "Дела Василия Стуса". Фото: НВ

О положительном завершении судебного разбирательства сам Кипиани написал на личной Facebook-странице, добавив фотографию со своей книгой в зале суда. Как известно, писателю пришлось прибегнуть к апелляции после решения Дарницкого районного суда г. Киев. Тогда представители закона поддержали иск депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, который стремился запретить книгу "Дело Василия Стуса", где он упоминался в качестве адвоката погибшего украинского поэта.

Вахтанг Кипиани не смирился с подобной судьбой своей книги и стремился вернуть разрешение на ее распространение в первоначальном варианте.



Впрочем, по информации 24 канала, апелляционный суд уж не в полном объеме удовлетворил исковые требования Кипиани. Единственная фраза, которую автору, очевидно, придется удалить из книги, касается предположения о поддержке Медведчука, как адвоката, органами государственной безопасности Советского Союза.

Между прочим, сам нардеп на заседание апелляционного суда не явился. Его представитель просил перенести заседание, но судья отказал в этом.

На удовлетворение апелляции Кипиани уже отреагировали многие политики и представители правительства, среди которых и министр культуры и информполитики Александр Ткаченко. По мнению чиновника, суд принял абсолютно законное и справедливое решение.

"Такое решение суда [о предварительном запрете "Дела Василия Стуса" — ред.] сработало только на пользу Украине. Спрос на книгу резко возрос. Издательства инициировали печать новых экземпляров", — напомнил Ткаченко в личном Telegram -канале.

По мнению министра, о причастности Медведчука к пропагандистско-тоталитарной системе СССР должны знать как Украина, так и весь мир. Ведь, как утверждает Александр Ткаченко, "правду из истории не вычеркнешь".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что сын Василия Стуса поддержал НЕ Вахтанга Кипиани, а Виктора Медведчука. Причины ищите в нашем материале.

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