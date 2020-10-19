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Пять злободневных песен от украинских современных исполнителей на стихи В. Стуса, которые стоит послушать

Скандальное решение суда вызвало в массах фидбэк - весь тираж, который составлял 20 тыс экземпляров был выкуплен буквально в первой половине дня, а издатели уже анонсировали дополнительную печать книги

сегодня, 19:53
Автор:

Дмитрий Симоненко

 19 октября столичный суд Дарницкого района принял решение о запрете продажи книги "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР", автором которой является Вахтанг Кипиани. По словам "служителей Фемиды" они приняли такое решение из-за нарушения "неимущественных прав" Виктора Медведчука, который в свое время являлся правозащитником незаконно осужденного советской властью поэта и диссидента Василия Стуса. В свете вынесения такого несколько странного судебного решения РБК-Styler опубликовал 5 музыкальных произведений, в основу которых положены злободневные и бессмертные стихи одного из самых деятельных представителей движения шестидесятников, боровшийся за сохранение и развитие украинской культуры.

Пять злободневных песен от украинских современных исполнителей на стихи В. Стуса, которые стоит послушать

en.ppt-online.org

Так, музыкальная группа "Фиолет", созданная в 2009 году в Луцке исполнила песню "Напевне, так і треба".



А киевская рок-группа The Frunk в 2019 году ко дню рождения поэта представила композицию по мотивам его стихов из сборника "Палимпсесты".


"Это человек, чьи сравнения и метафоры вызывают глубокие эмоции. Человек, который умер в неволе за убеждения о необходимости сохранения и развития нашей культуры. Человек, именем которой называют университеты, улицы и площади — только так мы, как потомки, можем его отблагодарить. Мы хотим отблагодарить Василия Стуса, положив его стихи на музыку", — написал вокалист группы Ростислав Столяренко в Facebook. 

Также известно, что к документальной ленте-биографии Василия Стуса под названием “Ваш Василь”  львовский рэпер Палиндром написал саундтрэк "Не дожив".



Мария Бурмака песню на слова В.Стуса "Верни до мене, пам'яте моя" исполнила в память 15-летнего Дани Дидыка, который погиб во время теракта на Марше Единства в Харькове в феврале 2015 года.



После длительного отсутствия не сцена в апреле 2020 года группа "Веремій" представил песню "Усміхнені й Живі", слова которой также принадлежат поэту.


Ранее "Комментарии" писали о том, что режиссер фильма о Стусе использовал Медведчука для "раскрутки" картины.
















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