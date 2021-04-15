Запорожье вводит спецсправки для проезда в общественном транспорте: кто получит пропуск

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Ольга Чародий
С 16 апреля в Запорожье вводятся новые правила проезда в
городском общественном транспорте. От пассажиров потребуют справку
установленного образца. Решение городская комиссия по вопросам
техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла на
заседании 14 апреля.
Общественный транспорт (фото из открытых источников)
При этом транспорт будет работать по обычным маршрутам и
графику, без
ограничений по времени.
Таким образом, пользоваться общественным транспортом смогут
только работники так называемой критической инфраструктуры, педагоги, люди,
которые нуждаются в медицинской помощи, родители детей, которые необходимо
подвозить в детские сады.
Справку будет оформлять и выдавать предприятие, учреждение,
организация, где человек работает, либо же руководитель лечебного учреждения.
Напомним, в Киеве для проезда в общественном транспорте снова могут ввести специальные пропуска. Это произойдет в случае, если эпидемиологическая ситуация в столице ухудшится. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире "Украина 24". Так, киевская власть рассматривает возможность полной остановки общественного транспорта и переход на специальный режим. Пока же введение пропусков не планируется. Кроме того, в КГГА считают не целесообразным увеличивать количество транспорта для жителей столицы, потому что считают такое решение "неэффективным". В то же время Поворозник призвал всех работодателей перейти на дистанционную форму работы, "потому что от количества транспорта, который будет ездить, можно порвать цепь коронавируса".
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