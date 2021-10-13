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Западный антициклон изменит погоду в Украине на длинных выходных

Синоптики рассказали о погоде в Украине

13 октября 2021, 23:10
Автор:

Лиля Воробьева

В Украину идет новый западный антициклон Oldenburgia, благодаря которому пасмурная погода с холодными дождями изменится. О том, какой будет госпожа погода — теплой с солнцем или -  не слишком на праздник Покрова и три последующих выходные.

Западный антициклон изменит погоду в Украине на длинных выходных

Погода в Украине изменится через антициклон (фото из открытых источников)

Как утверждает известный прогнозист Наталья Диденко, дожди будут идти только на северо-востоке страны. Также возможны осадки, в частности, дожди со снегом в Карпатах.

Вместе с тем погода будет влажной через холодные осенние туманы, которые прогнозируются на все больших территориях.

Дожди будут  сеяться уже в пятницу, 15 октября за полосой регионов. Это — Одесская область, Кировоградская, Черкасская, Днепровская, Харьковская. Больше осадков метеорологи не прогнозируют.

Выходные будут не теплые, днем только немного потеплеет+8+13, ночью совсем холодно+ 1+ 6. Сильный ураган придет на праздник Покрова на левобережную часть страны. Об этом предупреждает  синоптик.

В столице на праздник Покрова и до конца этой недели дожди киевлян не будут беспокоить. Но также будет холодно. Ночью+1+ 5, днем столбик термометра поднимется+ 9 +13 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что синоптикы рассказали, где в Украине ухудшится погода. Октябрь показывает свой нынешний нрав. Днем — порывистый ветер при будто солнечной погоде, а ночью ждем заморозки в большинстве регионов Украины. Также специалисты-синоптики предупреждают об опасности из-за увеличения силы урагана, это ее І уровень — желтый, в западном регионе и юго-восточной части его порывы будут иметь силу до 20 метров в секунду. Уже не первые октябрьские заморозки 0-5 придут в ночь 6 октября на всю территорию страны, кроме Закарпатья и южных регионов.


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4970592192970719
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