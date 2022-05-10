Запад поставил на победу: что значит ленд-лиз для Украины – приблизит ли это конец войны

Президент США Джо Байден в понедельник, 9 мая, вечером по киевскому времени, подписал федеральный закон о "ленд-лизе" для Украины. Также он призвал Конгресс как можно быстрее одобрить выделение Украине 33 миллиардов долларов помощи. Что можно сказать об американской поддержке Украины в противостоянии с Россией? Почему все попытки Байдена умиротворить Путина завершились фиаско? Могут ли США еще больше надавить на РФ, заставив как можно быстрее убраться с украинской земли? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

США рассматривают все варианты развития событий – как относительно быстрой победы Украины, так и затяжную войну, в которой готовы нас поддерживать

Политолог-американист Владислав Фарапонов показательным называет тот факт, что поддержка Украины со стороны США является двухпартийной, двухпалатной и приоритетной для американской внешней политики конкретно сейчас. Об этом, по его словам, говорит и относительно быстрое принятие в обеих палатах Конгресса и последующее подписание президентом законопроекта о ленд-лизе. Вдобавок к этому администрация Байдена запросила у Конгресса существенную сумму помощи Украине (33 млрд). И есть высокая вероятность, что это решение будет поддержано.

"Важен и тот факт, что законопроект о ленд-лизе предусматривает не только помощь в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной. Там предусмотрена помощь и на 2023 фискальный год, который начнется после 30 сентября 2022-го. То есть, США рассматривают все варианты развития событий, – поясняет Владислав Фарапонов. – Как относительно быстрой победы Украины, так и затяжную войну, в которой готовы нас поддерживать".

По словам политолога, предыдущие попытки Байдена умиротворить Путина завершились фиаско, потому что любая демократическая страна и ее руководство исходят из своей системы ценностей и своей парадигмы тех или иных вопросов. И проектируют свои действия на визави. Но в случае с авторитарными режимами (как в РФ) это не срабатывает. Потому что таким режимам всё равно, что о них думают их избиратели.

"Конечно, США могут больше надавить на РФ. Но в данный момент нет вариантов их участия в переговорах как третьей стороны. Остаются лишь санкции против России и увеличение помощи Украине", – резюмирует Владислав Фарапонов.

Значительное ослабление Москвы только способствует росту могущества Китая на евроазиатском пространстве, прежде всего в Центральной Азии

По мнению директора Киевского института мирных исследований, профессора, политэксперта Андрея Мишина, американская поддержка Украины в противостоянии с Россией имеет скорее классический характер "разумного эгоизма", чем "интернациональной помощи" или же "военного братства".

"Киев сегодня одновременно и "форпост евроатлантической демократии", и удобный "международный резонатор" для геополитических акторов. Именно акторов (в смысле значимый субъект, играющий заметную роль в том или ином, процессе, в тех или иных условиях), а не актёров, – акцентирует эксперт. – Москва не является для Вашингтона "экзистенциональной угрозой", как любит заявлять Путин о политическом режиме в Киеве, или как определяется РФ в Стратегии внешней политики Украины".

Парадоксально, но значительное ослабление Москвы только способствует росту могущества Китая на евроазиатском пространстве, прежде всего в Центральной Азии, поясняет Андрей Мишин. А вот усиление КНР, подчеркивает он, является "прямой угрозой национальной безопасности США".

Эксперт считает, что Байден с самого начала не пытался "умиротворить Путина", считая угрозы кремлевского лидера "наказать Украину" – блефом.

"На приведение в жизнь этих российских угроз повлияли размытость и отсутствие гарантий в американских "мирных" предложениях, трагические для авторитета Белого дома события в Афганистане, раздражение Китая созданием глубоководного ядерного альянса в Тихом океане. Сегодня США вступили в состояние полноценной холодной войны с РФ и КНР, которая продлится достаточно значительный период. Ленд-лиз, сам по себе, конечно не заставит Кремль как можно быстрее убрать войска с украинской земли. А вот введение миротворческих сил Польши при поддержке США могло бы стать решающим фактором в войне за Украину", – уверен Андрей Мишин.

Кремль сейчас боится одного: США могут в одностороннем порядке заблокировать все

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, поясняет:

"Закон о ленд-лизе важен, поскольку позволяет президенту США распоряжаться государственными ресурсами в целях обороны и помощи союзникам (в данном случае – Украине) без согласования с Конгрессом США. Это фактически карт-бланш президенту от законодательной власти Штатов. То есть, Украина будет получать необходимую помощь оружием, оборудованием, топливом быстрее".

Отдельная тема, по словам эксперта, 33 млрд. финансовой поддержки. Это очень важно для нашей страны, для поддержки макроэкрономической стабильности и адаптации экономики к условиям войны (занятость, социальная защита граждан, работа критической инфраструктуры, критические закупки и импорт), поясняет Петр Бурковский.

Что касается санкций, то, по мнению аналитика, в запасе у США еще есть настоящая "ядерная кнопка".

"Я думаю, что Путин ничего радикального не огласил 9 мая именно поэтому. Кремль сейчас боится одного: США могут в одностороннем порядке заблокировать все, подчеркиваю, абсолютно ВСЕ финансовые и экономические операции России с внешним миром. Это в компетенции президента США, для этого не нужно даже разрешения Конгресса. Речь идет о запрете любых операций с долларом для любой компании и банка в мире, которые рискнут иметь дело с любой российской структурой, частной или государственной, – отмечает Петр Бурковский. – Это закрывает России возможности работать и с Индией, и с Китаем. Поскольку те никогда не рискнут порвать с долларом как главным средством расчетом в мировой торговле. Естественно, после такого решения последует и запрет на операции с евро. Это будет полная изоляция. И Россия сейчас балансирует на грани применения этих санкций".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Пентагоне считают, что Москва готовится провести новую аннексию в Украине.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!