Замороженные активы РФ: у Украина есть запасной план, как получить российские деньги

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Кравцев Сергей
США и Евросоюз не проявляют большой активности в решении вопроса конфискации 300 миллиардов долларов замороженных резервов российского Центробанка. Однако есть запасной план, предусматривающий, что Киев может собрать деньги, продавая облигации, обеспеченные будущими исками о возмещении убытков от войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Замороженные российские активы. Фото: из открытых источников
В материале отмечается, что усилия по конфискации замороженных российских активов продвигаются медленно. Юристы спорят, будет ли конфискация законной. Политики изучают эту возможность, но сомневаются, будет ли это разумно.
Журналисты утверждают, что держатели облигаций не будут иметь договорных прав на замороженные резервы Кремля. Но учитывая, что Россия вряд ли заплатит добровольно, эти активы были бы наиболее вероятным источником наличных денег для возмещения убытков.
В статье отмечается, что на резервы начисляются проценты, поэтому их можно использовать для выплаты как основной суммы долга, так и купонов по облигациям. Это отличается от конфискации, поскольку активы можно было бы передать только в случае, когда будет легитимно установлено, что Украине были нанесены убытки.
Также отмечается, что репарационные облигации могли бы решить проблему со сроками получения средств. Одно из возражений против этой идеи заключается в том, что инвесторы потребуют значительного дисконта, потому что облигации будут рискованными. Таким образом, Киев не получит ничего похожего на все 300 миллиардов долларов.
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Ігор
сегодня, 14:55
Чудовий обхідний шлях з нижнього проходу! Ще син їхнього Бога Ісус казав: хто заходить не через двері а шукає хитрі обхідні шляхи, той злодій і вор. А коли обрізані поводились прямо вони завжди шахраювали підробляли і брехали. Тому ми і програли і втратили 52 мільйону країну!