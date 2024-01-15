Замороженные активы РФ: у Украина есть запасной план, как получить российские деньги

США и Евросоюз не проявляют большой активности в решении вопроса конфискации 300 миллиардов долларов замороженных резервов российского Центробанка. Однако есть запасной план, предусматривающий, что Киев может собрать деньги, продавая облигации, обеспеченные будущими исками о возмещении убытков от войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Замороженные российские активы. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что усилия по конфискации замороженных российских активов продвигаются медленно. Юристы спорят, будет ли конфискация законной. Политики изучают эту возможность, но сомневаются, будет ли это разумно.

"Выпуск "репарационных облигаций" может обойти эти проблемы. Украина продавала бы ценные бумаги, которые выплачивались бы только тогда, когда она получала репарации от России за ущерб, причиненный войной. Процентные платежи также могут быть отсрочены и выплачиваться только тогда, когда Киев получит компенсацию", – говорится в материале.

Журналисты утверждают, что держатели облигаций не будут иметь договорных прав на замороженные резервы Кремля. Но учитывая, что Россия вряд ли заплатит добровольно, эти активы были бы наиболее вероятным источником наличных денег для возмещения убытков.

В статье отмечается, что на резервы начисляются проценты, поэтому их можно использовать для выплаты как основной суммы долга, так и купонов по облигациям. Это отличается от конфискации, поскольку активы можно было бы передать только в случае, когда будет легитимно установлено, что Украине были нанесены убытки.

"Украина имела бы правдоподобный способ взыскания любых присужденных убытков в пределах стоимости золотовалютных резервов. Таким образом, она могла бы выпустить репарационные облигации на сумму до 300 миллиардов долларов. Но она получит хоть что-то подобное к этой сумме, только если США, правительства стран ЕС и другие союзники будут готовы купить ценные бумаги", – говорится в публикации.

Также отмечается, что репарационные облигации могли бы решить проблему со сроками получения средств. Одно из возражений против этой идеи заключается в том, что инвесторы потребуют значительного дисконта, потому что облигации будут рискованными. Таким образом, Киев не получит ничего похожего на все 300 миллиардов долларов.

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