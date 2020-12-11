Замглавы МВД Геращенко заразился COVID-19

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Кириєнко Анна
Антон Геращенко, который сейчас занимает должность заместителя министра внутренних дел заразился коронавирусом. Об этом он заявил по видеосвязи в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1".
Антон Геращенко заболел коронавирусом. Фото: thepage.ua
Коронавирусом также заболела и 4-летняя дочь Геращенко. Сейчас политик вместе с семьей уже третий день находится на самоизоляции. Что Геращенко, что его дочь переносят коронавирусную болезнь в легкой форме.
Заместитель МВД отмечает, что COVID-19 — опасная болезнь, поэтому к своему здоровью надо относиться осторожно. Коронавирусом может заразиться каждый, даже в тех местах, где этого не подозреваешь.
Напомним, что ранее коронавирусом заболела ведущий инфекционист Ольга Голубовская. Первого декабря ее госпитализировали в одну из частных клиник столицы. Где именно заразилась Заслуженный врач Украины: во время консультаций и приема пациентов, или в бытовых условиях — неизвестно.
Ее состояние оценивают как средней тяжести.
Также врач-инфекционист Евгений Дубровский заявил, что для пациентов с коронавирусом крайне важен кислород. Как объясняет эксперт, причина в интерстициальном отеке легких — это отек и утолщение пространства между альвеолой и легочными капиллярами. В худших случаях жидкость из сосуда просачивается и в альвеолярное пространство, что фиксирует УЗИ легких.
От размера отека напрямую зависит тяжесть течения заболевания. Таким образом у пациентов ухудшается газообмен в легких: кислород не может быстро проходить с просвета альвеол в кровь к эритроцитам и гемоглобину. Все это приводит к гипоксии — недостатку кислорода клеткам.
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