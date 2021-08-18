Закупят 49 тысяч ноутбуков: когда украинские учителя получат технику

В украинских школах проводят цифровизацию учебного процесса. Сейчас объявили тендеры на закупку 49 тысяч ноутбуков для учителей. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Украинские учителя получат ноутбуки, фото из открытых источников

На закупку техники для педагогов планируют выделить 980 миллионов гривен. На эту сумму купят 65 тысяч ноутбуков для столичных школ и учителей в регионах с учетом, что один ноутбук будет стоить больше 20 тысяч гривен.



Известно, что объявлены тендеры уже в 21 области и районных администрациях столицы. Сколько будет закуплено ноутбуков и сколько школ в каждом регионе будет с новой техникой, указано на дашборде Министерства цифровой трансформации.



Новые ноутбуки будут закреплены за каждым кабинетом в школе. Технику будут использовать педагоги для проведения уроков как в классе, так и на дистанционном обучении.



Сейчас в школах Украины имеющиеся 231 713 компьютеры, сообщает Институт образовательной аналитики. Поэтому за два года планируется приобрести для учебных заведений компактные ноутбуки, чтобы все учителя в каждой школе имели для образовательных потребностей новейшие гаджеты.



Кроме ноутбуков в школах постепенно заменяют технику в кабинетах информатики и закупают для школ мультимедийные системы. В 2021 году на эти цели в пределах реформы "Новая украинская школа" было выделено около 400 миллионов гривен.

Два года назад для Министерства образования и науки Украины выделяли субвенцию для того, что провести Интернет во все школы. В 2021 году в госбюджете предусмотрено 500 миллионов гривен на проведение широкополосного доступа в интернет в селах и сельских школах.

Как сообщал портал "Комментарии", во Львове будут судить классную руководительницу погибшего школьника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!