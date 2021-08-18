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Закупят 49 тысяч ноутбуков: когда украинские учителя получат технику

На закупку техники для педагогов планируют выделить 980 миллионов гривен

18 августа 2021, 19:45
Автор:

Козлова Альбіна

В украинских школах проводят цифровизацию учебного процесса. Сейчас объявили тендеры на закупку 49 тысяч ноутбуков для учителей. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Закупят 49 тысяч ноутбуков: когда украинские учителя получат технику

Украинские учителя получат ноутбуки, фото из открытых источников

На закупку техники для педагогов планируют выделить 980 миллионов гривен. На эту сумму купят 65 тысяч ноутбуков для столичных школ и учителей в регионах с учетом, что один ноутбук будет стоить больше 20 тысяч гривен.

Известно, что объявлены тендеры уже в 21 области и районных администрациях столицы. Сколько будет закуплено ноутбуков и сколько школ в каждом регионе будет с новой техникой, указано на дашборде Министерства цифровой трансформации.

Новые ноутбуки будут закреплены за каждым кабинетом в школе. Технику будут использовать педагоги для проведения уроков как в классе, так и на дистанционном обучении.

Сейчас в школах Украины имеющиеся 231 713 компьютеры, сообщает Институт образовательной аналитики. Поэтому за два года планируется приобрести для учебных заведений компактные ноутбуки, чтобы все учителя в каждой школе имели для образовательных потребностей новейшие гаджеты.

Кроме ноутбуков в школах постепенно заменяют технику в кабинетах информатики и закупают для школ мультимедийные системы. В 2021 году на эти цели в пределах реформы "Новая украинская школа" было выделено около 400 миллионов гривен.

Два года назад для Министерства образования и науки Украины выделяли субвенцию для того, что провести Интернет во все школы. В 2021 году в госбюджете предусмотрено 500 миллионов гривен на проведение широкополосного доступа в интернет в селах и сельских школах.

Как сообщал портал "Комментарии", во Львове будут судить классную руководительницу погибшего школьника.


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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/980-mln-grn-subvenciyi-na-noutbuki-dlya-vchiteliv-mincifra-z-mon-prodovzhuyut-cifrovizuvati-osvitnyu-sferu
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