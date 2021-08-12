Во Львове будут судить классную руководительницу погибшего школьника: в чем подозревают женщину

В Сколевский районный суд направлено обвинительный акт относительно педагога со Львова. Об этом пишет УНИАН.



На водопаде погиб 12-летний Артем со Львова, фото из открытых источников

Классную руководительницу погибшего в июне ученика будут судить по части 2 статьи 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей). Известно, что Людмиле Гребень, учительнице музыки львовской общеобразовательной школы №82, которая была классным руководителем у погибшего, ранее сообщили о подозрении.

Если в судебном порядке будет доказана ее вина, то педагогу грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.



Отметим, что трагедия произошла 2 июня в селе Каменка, на территории национального природного парка "Сколевские Бескиды". Группа из 44 учеников двух классов Львовской школы приехала в тот день на экскурсию в парк в сопровождении трех учителей и двух родителей.

Один из учеников 6-В класса, 12-летний Артем Прадед-Янчак подошел близко к водопаду и поскользнулся. Школьник упал в водопад и зацепился за дерево. На место вызвали спасателей.

"Как выяснилось на месте происшествия, ребенок находясь возле водопада, упал и оказался под водой. Работники пожарно-спасательного отделения с помощью бензопилы разрезали дерево, за которое зацепился мальчик и освободили его. С помощью спасательных веревок мальчика вытащили на берег, где и передали медикам. Медики констатировали смерть", — говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Также известно, что пытались вытащить мальчика и один из учителей, и местные жители, однако безуспешно. Классная руководительница погибшего Артема от этого известия попала в больницу, 45-летнюю женщину спасали врачи интенсивной терапии.

Как сообщал портал "Комментарии", в большом аквапарке Днепра утонула 9-летний ребенок, пока мать отошла.







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