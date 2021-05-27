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Закрытое небо: куда отменили авиарейсы из Беларуси

После инцидента с самолетом Ryanair авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменила рейсы в восемь стран мира

сегодня, 13:38
Автор:

Наталья Некрасова

Ряд европейских стран запретил авиасообщение с Беларусью после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и ареста журналиста Романа Протасевича. Из-за этого авиакомпания "Белавиа" вынуждена отменить авиарейсы в 12 городов, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Закрытое небо: куда отменили авиарейсы из Беларуси

Самолет "Белавиа". Фото из открытых источников

Авиарейсы из Беларуси отменены в восемь стран мира с 27 мая по 30 октября 2021 года. Самолеты "Белавиа" не будут летать в Амстердам, Барселону, Берлин, Брюссель, Варшаву, Вену, Ганновер, Калининград, Милан, Мюнхен, Рим и Франкфурт.

Запретили авиасообщение с Беларусью также Швеция, Чехия, Финляндия, Латвия, Литва и Украина. Авиасообщение между Ригой и Минском запрещено с 26 мая по 25 июня. Авиарейсы между Минском и Киевом, Львовом, Одессой и Харьковом отменены с 26 мая по 25 августа.

26 мая "Белавиа" была вынуждена развернуть самолет с 54 пассажирами, летевшими из Минска в Барселону. Причиной в авиакомпании назвали решение властей Франции деактивировать план полета этого рейса. Командир лайнера получил эту информацию от Управления воздушного движения Польши, когда самолет набирал высоту. В "Белавиа" заявили, что запрет на выполнение рейсов "Минск — Париж" первоначально не включал запрет на пролет воздушного пространства Франции. Из-за этого самолет кружил в воздухе около двух часов, после чего вернулся в Минск.

В инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair и его принудительной посадке в Минске белорусский лидер Александр Лукашенко обвинил Польшу, Литву и Украину. Якобы эти страны отказались принимать борт, на котором могла быть бомба. В Украине заявили, что в воздушном пространстве страны аэронавигационное обслуживание осуществлялось согласно поданному плану полета и по всем правилам.

Угрозы Лукашенко коснулись и несогласных с его режимом активистов. Он пообещал, что каждый из них "ответит по закону", напомнив всем "беглецам" и "протестунам", что "знает всех в лицо". Задержанного Протасевича Лукашенко обвинил в участии в боевых действиях на Донбассе, убийстве людей в Украине и работе на западные спецслужбы, а его девушку назвал союзницей экстремиста.

Напомним, после ареста Протасевича и его девушки в Минске Украина также запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России.


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Источник: https://belavia.by/novosti/4724342/
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