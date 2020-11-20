Законопроект об управлении отходами будет стимулировать переработку мусора во всех сферах – экологи

Новое законодательство об управлении отходами позволит использовать отходы горной промышленности в строительстве, сообщили в общественном формировании "Экологический патруль".

Сообщается, что согласно проекту нового закона № 2207-1д "Об управлении отходами", который принят в первом чтении, уже не считаются отходами отходы добывающей промышленности, которые образовались в результате проведения разведывательных работ, добычи, обработки и хранения полезных ископаемых и разработки месторождений полезных ископаемых. Это позволит использовать их при строительстве.

Кроме того, вводится термин "сортировка", "расширенная ответственность производителя". Больше не считаются биологическими отходами трупы животных.

В то же время "Экопатруль" отмечает, что в законопроекте отсутствуют нормы, которые касаются отношений домохозяйств, упоминания об обязательном Договоре на вывоз мусора для населения или алгоритм взаимодействия, понятия "инвентаризация отходов", "технические паспорта отходов", "реестровые карты отходов".

"Экопатруль" отмечает, что законопроект в целом направлен на уменьшение отходов и предлагает механизмы, которые могут увеличить заинтересованность в переработке мусора во всех сферах. Однако отдельные положения все же стоит прописать детальнее, поэтому организация планирует нарабатывать поправки к тексту законопроекта ко второму чтению.

"Отдельно хотим отметить противоречия относительно оператора, который будет предоставлять услуги по сбору бытовых отходов и раздельный сбор. Почти все статьи законы направлены на монополию муниципальных служб. Мы обращали внимание на это еще на общественных слушаниях, но, к сожалению, не были услышаны", — отметили в организации, добавив, что дискуссия по этому вопросу продолжается.

Напомним, ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы.

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