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Главная Новости Общество наука и обучение Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы
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Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы

Новый коктейль ферментов микроорганизмов ускоряет темпы разложения пластика в три раза

сегодня, 08:23
Автор:

Виолетта Комаровская

Британские ученые создали коктейль из ферментов микроорганизмов, который способен ускорить разложение пластика. В будущем этот способ может стать основным в переработке пластиковых отходов. Об этом сообщает научное издание Science alert.

Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы

Пластиковая свалка. Фото: pinterest.co.uk

Микроорганизмы Ideonella sakaiensis обнаружили еще в 2016-м году. На заводе по переработке пластиковых отходов в Японии выяснили, что эти микроорганизмы выделяют специальные ферменты. Они, в свою очередь, способствуют разложению пластика. 

С тех пор группа ученых из Портсмутского университета в Англии пыталась усовершенствовать эти ферменты. Исследователи работали с одним из самых мощных синхрофазотронов в Великобритании. Фермент они разложили на составляющие части с помощью рентгеновского излучения. В итоге нашли соединение, которое способно ускорить темпы разложения пластика в три раза. 

"Мы были очень довольны проделанной работой, когда узнали, что наш изобретенный фермент гораздо быстрее уничтожает пластик, нежели его природный аналог", — поделился впечатлениями от открытия структурный биолог Джон Макгихен.

Ученые уверены, что изобретенный фермент можно усовершенствовать и дальше. В будущем он должен стать мощным оружием для уничтожения пластиковых отходов на планете.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как океаны будут очищать от пластика с помощью поисковой системы.


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