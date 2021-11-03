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Законно ли Зеленский уволил судью Тупицкого - решение Верховного суда

Продолжается рассмотрение дела, в котором экс-глава КС оспаривает свое увольнение

сегодня, 11:55
Автор:

Елена Бурдейная
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Экс-глава Конституционного суда (КС) Тупицкий протестовал против своего увольнения в Верховном суде. Об очередном решении по делу сообщает агентство Interfax-Украина со ссылкой на одну из депутаток ВР.

Законно ли Зеленский уволил судью Тупицкого - решение Верховного суда

Александр Тупицкий, экс-глава Конституционного суда – скрин видео Youtube-канала "Право-ТВ"

Ольга Совгиря, депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", в Telegram-канале сообщила о решении Верховного суда. Кассационный административный суд объявил, что останавливает производство по делу экс-судьи. Основание для решения: следует подождать решения Конституционного суда по связанному делу.

Напомним, Александр Тупицкий, глава Конституционного суда, а также его коллега – судья Александр Касминин – должны быть уволены, так как издан соответствующий указ президента Зеленского (№ 607/2020 от 29.12.21). Обоснование увольнения — отмена указа Виктора Януковича, которым они назначались.

Конституционный суд между тем рассматривает обращение 49 депутатов Верховной Рады (дело № 1-4/2021(133/21)). Депутаты спрашивают, соответствует ли Конституции указ президента Зеленского. Ольга Совгиря акцентирует, что обращение было подано в суд еще в апреле 2021 г., а производство началось только в середине октября 2021 г. – чуть ли не через полгода.

Указ Зеленского в отношении судей Конституционного суда появился через два месяца после того, как суд отменил открытие электронных деклараций всех чиновников и сократил полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции.

На сайте Конституционного суда Украины Александр Тупицкий продолжает быть указан как Глава. Александр Касминин также указан как действующий судья. Оба судьи назначены на должности в 2013 г., когда у власти был Янукович, на тот момент еще президент Украины.

Издание "Комментарии" ранее публиковало информацию о вероятном посещении Крыма экс-главой КС. Подробнее об этом узнать можно по ссылке.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/777197.html
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