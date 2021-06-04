Александр Тупицкий трижды посещал оккупированный Крым – "Схеми"

Бывший председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, по информации журналистов, в 2016-2017 годах трижды посещал оккупированный Россией Крым, хотя сам это отрицает. Об этом сообщают "Схемы: коррупция в деталях".

Александр Тупицкий (фото из открытых источников)

Источники программы в пограничной службе утверждают, что Тупицкий трижды пересекал админграницу с оккупированным полуостровом. В частности, 20 июля 2016 он въехал в Крым через КПВВ "Чонгар". Вернулся почти через месяц – 28 августа.

Второй раз судья поехал на оккупированный полуостров в 2017 году. 7 апреля он снова воспользовался пунктом пропуска "Чонгар", вернулся он через два дня.

Также Тупицкий посетил Крым 5 августа того же года. Покинул территорию через две недели – 22 августа.

Тупицкий в комментарии "Схемам" сказал, что не ездил в Крым, так как там Россия возбудила уголовное дело против него, а потому он мог бы иметь проблемы.

Как сообщали ранее Александр Тупицкий, которого президент Владимир Зеленский отстранил от должности своим указом, во второй раз не явился в суд по избранию меры пресечения. В связи с этим заседание Печерского районного суда перенесено на 15 апреля, пишет "Украинская правда". Сообщается, что адвокат отстраненного Тупицкого просил отложить рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения из-за того, что у матери судьи обострилось тяжелое заболевание, которое несет реальную угрозу ее жизни. В связи с этим отстраненный глава КСУ около 6 утра "вместе с государственной охраной отправился в город Черкассы, где живет мать".

Правозащитник также заверил суд, что его подопечный готов явиться на судебное заседание в любой день после 14 апреля. Данное заявление адвокат пояснил тем, что 12 апреля в КСУ будет проведено заседание, посвященное вопросу увольнения Тупицкого, на следующий день Верховный суд должен рассмотреть обжалование Тупицким своего увольнения, а 14 апреля Голосеевский суд проведет рассмотрение дела об административных нарушениях. Правозащитник отстраненного главы КСУ заверил, что присутствие его подзащитного является обязательным на всех перечисленных заседаниях.

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