Закон об общеобязательном государственном соцстраховании в действии: что будет с пенсионными и страховыми выплатами

21 октября 2022 года Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Следовательно, насколько глобальный масштаб изменений произойдет с принятием нового закона, рассказал заместитель Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Вадим Струневич. Как сообщает "Комментарии", об этом пишет сайт Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Деньги. Фото из открытых источников

"Условно по состоянию на данный момент Фонд социального страхования выполняет две с половиной функции. Первая функция – это выплата по больничным, декретные и выплаты по родам. Все это с 2021 года работает на базе электронных больничных. Напомним, что еще в феврале прошлого года Верховная Рада Украины поддержала постановление о введении электронного реестра листков нетрудоспособности. Реестр больничных уже ведет Пенсионный фонд и передает информацию ФСС для выплат. То есть вся информация о человеке и больничных уже есть в Пенсионном фонде", – отметил чиновник.

По его словам, параллельно происходит верификация этих выплат в Минфине. ФСС просто передает данные с базы ПФУ, которые консолидируют, в Минфин на верификацию.

Да, при этом ФСС изучает консолидированные данные. Но по итогам каждого такого анализа выясняется, что лишь небольшая часть от 2% поддающихся на проверку после верификации больничных не проходят ее", – отметил Вадим Струневич.

Он заметил, часть больничных пересматривалась или отменялась. То есть, система в целом работает почти идеально. И держать половину ФСС, который проводит аналитику данных, чтобы зафиксировать отклонения на уровне статистической погрешности – не разумно.

Вадим Струневич также подчеркнул, что с принятием нового закона все пенсионные и страховые выплаты, а также социальные услуги, которые сегодня получают пострадавшие на производстве и члены их семей от Фонда социального страхования Украины, сохраняются, а в некоторых случаях — увеличиваются. Ни одна из выплат не отменяется, изменяется только орган, который будет их администрировать. Это будет делать одно из самых эффективных учреждений в социальной сфере – Пенсионный фонд Украины. Медицинские услуги и реабилитация будут предоставляться за счет Программы медицинских гарантий, что позволит убрать дублирование оплат различными органами. Гарантии людей с инвалидностью, в том числе на вспомогательные средства реабилитации, сохраняются и будут предоставляться за счет средств Фонда социальной защиты людей с инвалидностью, профильной функцией которого это и сейчас.

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