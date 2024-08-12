Загадочная записка: отец подозреваемого в убийстве Фарион раскрывает новые детали

В центре громкого уголовного дела об убийстве Ирины Фарион появилась новая деталь – отец подозреваемого Вячеслава Зинченко решительно отрицает причастность своего сына к преступлению, опровергая полицейские обвинения и комментируя якобы найденную в их квартире записку.

Убийство Ирины Фарион: отец подозреваемого отрицает связь сына с преступлением

18-летний Вячеслав Зинченко, приехавший во Львов для встречи с друзьями, оказался в водовороте обвинений после трагического события. По словам его родителей, парень вернулся домой и продолжал вести обычную жизнь.

"Вернулся домой и дальше вел нормальную, обычную жизнь. А это – другое дело и надо искать настоящих убийц и заказчиков. Это никак не связано с моим сыном. Доказательств действительно нет" , – утверждает мать подозреваемого в интервью местному телеканалу.

Отец Вячеслава, Федор Зинченко, также выразил свои сомнения по поводу следствия. В частности, он опроверг существование этой записки, которая, как утверждается, содержит признание сына о тайне, которую он прятал от родителей ради их безопасности.

"Следствие не рассказывало о существовании этого письма и тем более о его содержании. Я был на допросе, и следователь ничего такого не говорил. Также не показал мне, что он переписывался с какими-то ультраправыми движениями. Этого нет в ходатайстве об избрании меры пресечения. Поэтому вообще с доказательной базой все очень грустно", – отметил он.

По его словам, никто в их доме даже не знал фамилии Фарион. В то же время он рассказал о заинтересованности сына украинской историей и культурой, в частности, его увлечении фигурами украинского национализма, такими как Степан Бандера и Роман Шухевич, что может указывать на общие интересы с Фарионом.

Читайте на порталы "Комментарии" - Суд дал разрешение на просмотр телефонных записей по делу убийства известного языковеда Ирины Фарион. Соответствующее решение 8 августа принял следователь судья Галицкого райсуда Львова, открыв путь для анализа телефонных данных Вячеслава Зинченко, подозреваемого в этом резонансном преступлении.

