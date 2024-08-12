Загадочная записка: отец подозреваемого в убийстве Фарион раскрывает новые детали

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Черновалова Кристина
В центре громкого уголовного дела об убийстве Ирины Фарион появилась новая деталь – отец подозреваемого Вячеслава Зинченко решительно отрицает причастность своего сына к преступлению, опровергая полицейские обвинения и комментируя якобы найденную в их квартире записку.
Убийство Ирины Фарион: отец подозреваемого отрицает связь сына с преступлением
18-летний Вячеслав Зинченко, приехавший во Львов для встречи с друзьями, оказался в водовороте обвинений после трагического события. По словам его родителей, парень вернулся домой и продолжал вести обычную жизнь.
Отец Вячеслава, Федор Зинченко, также выразил свои сомнения по поводу следствия. В частности, он опроверг существование этой записки, которая, как утверждается, содержит признание сына о тайне, которую он прятал от родителей ради их безопасности.
По его словам, никто в их доме даже не знал фамилии Фарион. В то же время он рассказал о заинтересованности сына украинской историей и культурой, в частности, его увлечении фигурами украинского национализма, такими как Степан Бандера и Роман Шухевич, что может указывать на общие интересы с Фарионом.
Читайте на порталы "Комментарии" - Суд дал разрешение на просмотр телефонных записей по делу убийства известного языковеда Ирины Фарион. Соответствующее решение 8 августа принял следователь судья Галицкого райсуда Львова, открыв путь для анализа телефонных данных Вячеслава Зинченко, подозреваемого в этом резонансном преступлении.
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