Задержание Шария: что это значит – как события могут развиваться далее

В Испании задержан пророссийский блоггер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене, сообщили в Службе безопасности Украины. Что означает такое задержание? Какими могут быть последствия?

Анатолий Шарий, фото Википедия

Нельзя исключать вероятность, что рассмотрение его экстрадиции растянется на год

Адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко обращает внимание, что само задержание означает пока лишь то, что правоохранительные органы Испании нашли достаточно оснований, чтобы удовлетворить запрос Украины касательно выдачи Анатолия Шария.



"Следует отметить, что это так называемое "экстрадиционное задержание". Оно связано с тем, что с Украины пришел соответствующий пакет документов по "делу Шария". Согласно процедуре, его могут направить в место временного лишения свободы для временного там содержания. Он также предстанет перед судом, который определит, где именно Шарий будет находиться (какая мера пресечения к нему будет применена), пока решается вопрос касательно его выдачи Украине. Думаю, что адвокаты Шария будут настаивать, чтобы во время рассмотрения данного вопроса он находился дома (некоторые СМИ уже сообщили, что ему разрешили вернуться из Мадрида в Каталонию, там он будет ждать окончания рассмотрения процесса об экстрадиции – прим. ред.). Поскольку имеет в Испании дом. Возможно, представят документы о его доходах, о составе семьи и так далее", – отмечает эксперт.

Сергей Войченко прогнозирует, что при рассмотрении вопроса возможности выдачи Шария Украине, его адвокаты, скорее всего, сделают ставку на якобы "политическое преследование" своего подзащитного.



"Начнут рассказывать, что его политические взгляды не совпадают с теми, что есть у украинской власти (и у превалирующей части украинского общества). Что его позиция – это позиция политика. Наверняка, упомянут о "Партии Шария", уже запрещенной. И попытаются аргументировать всем этим якобы невозможность выдачи Шария Украине, – предполагает эксперт. – Нельзя исключать вероятность, что рассмотрение его экстрадиции растянется на год. Ожидать быстрого решения вряд ли приходится. Думаю, мы еще не раз увидим, как будут в информационном поле появляться те или иные сообщения, связанные с этим делом".

Украинская власть демонстрирует готовность решительно защищать и отстаивать интересы государства в мире



Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова называет задержание Шария закономерным.



"Это говорит о слаженной работе спецслужб. Каждый, кто ведёт антиукраинскую деятельность (не только в Украине, но и за ее пределами), должен понимать ответственность за свои действия. И нести ее. Примером с Шарием украинская власть демонстрирует готовность решительно защищать и отстаивать интересы государства в мире", – подчеркивает Татьяна Лупова.

По ее словам, важна открытая демонстрация системной работы в данном направлении, чтобы международные партнеры видели серьезность наших намерений, а те, кто ведёт подрывную деятельность оценивали ее последствия для себя лично.



"Наказание должно быть неотвратимым для каждого, – акцентирует Татьяна Лупова. – Ближайший месяц, после окончания всех процедур, должна состояться экстрадиция, суд и понесение Шарием наказания, согласно законам Украины".

Как сообщал портал "Комментарии", Федор Вениславский заявил, что начнется экстрадиция блоггера для судебного разбирательства.



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