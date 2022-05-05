Анатолий Шарий задержан в Испании: подробности

В Испании задержали Анатолия Шария, поддерживающего политику агрессора. Блогер подозревается в государственной измене, он долгое время скрывался за границей. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Анатолий Шарий, фото Википедия

Известно, что 4 мая задержание Шария было совершено правоохранительными органами Испании в сотрудничестве с СБУ, Офисом генпрокурора и международными организациями. Операция по задержанию была разработана украинцами.

Шарий подозревается в преступлениях, предусмотренных статьей 111 (государственная измена) и статьей 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение ему объявлено еще в 2021 году. Есть уже доказательства того, что пророссийский Шарий своей деятельностью вредил национальной безопасности Украины и, предварительно, работал по заказу иностранных структур. Экспертные исследования интервью и выступлений А. Шария указывают на то, что в его действиях есть признаки преступлений против государственности Украины. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Шария будут экстрадировать в Украину, а задержали его по международному ордеру. Информацию подтвердил в эфире представитель президента в Конституционном суде, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Процедура будет длиться от 2 недель до месяца.

Как сообщал портал "Комментарии", ДБР задержали пособников Ильи Кивы в двух областях Украины, а экс-нардепу объявили о подозрении в государственной измене. Илья Кива находится в россии и дает интервью, где поддерживает агрессию рф против Украины. Доверенные лица Кивы задержаны, продолжаются допросы. Детективы выясняют, причастны ли они к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года. Один задержан в Одесской области, другой — в Закарпатской. Задачами доверенных лиц была подготовка и организация проплаченных мероприятий, охрана депутатов ОПЗЖ.

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