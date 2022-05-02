ГБР задержали пособников Ильи Кивы: чем они занимались



















Правоохранители задержали двух приспешников подозреваемого в государственной измене Ильи Кивы, выехавшего в россию и поддерживающего агрессора. Об этом сообщают в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).



Задержание подозреваемых, фото ГБР

Доверенные лица Кивы задержаны, продолжаются допросы. Детективы выясняют, причастны ли они к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года.

Как выяснилось, один из задержанных по заданию Кивы должен был собрать "титушек" в Одессе для выполнения "заказа" представителей запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" относительно организации провокаций в Одессе и других населенных пунктах. На это доверенное лицо Кивы возлагалась задача обеспечения участия завербованных граждан спортивного телосложения в проплаченных антиукраинских митингах.

Другого пособника экс-нардепа обнаружили в Закарпатье. В его обязанности входило подбирать "охранников" для представителей партии "ОПЗЖ" в Одесской и Киевской областях, когда они будут участвовать в проплаченных массовых мероприятиях. Именно этот мужчина раздавал указания по поводу действий во время провокаций всем завербованным. По данным ГБР, известно по меньшей мере о тридцати "титушках", которые "служили" на пользу партии "ОПЗЖ" и получали от них средства за "работу" и участие в массовых мероприятиях.

В настоящее время продолжается заочное расследование дела, открытого в отношении бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы. 6 марта генпрокурор сообщила о подозрении народному депутату в госизмене и публичным призывам к изменению границ территории Украины заочно. По ее информации, Илью Киву объявят в международный розыск для экстрадиции и суда.

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