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ГБР задержали пособников Ильи Кивы: чем они занимались

В Одесской и Закарпатской области правоохранители разоблачили коллаборантов

2 мая 2022, 11:51 comments1474
Автор:

Козлова Альбіна
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Правоохранители задержали двух приспешников подозреваемого в государственной измене Ильи Кивы, выехавшего в россию и поддерживающего агрессора. Об этом сообщают в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

ГБР задержали пособников Ильи Кивы: чем они занимались

Задержание подозреваемых, фото ГБР

Доверенные лица Кивы задержаны, продолжаются допросы. Детективы выясняют, причастны ли они к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года.

Как выяснилось, один из задержанных по заданию Кивы должен был собрать "титушек" в Одессе для выполнения "заказа" представителей запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" относительно организации провокаций в Одессе и других населенных пунктах. На это доверенное лицо Кивы возлагалась задача обеспечения участия завербованных граждан спортивного телосложения в проплаченных антиукраинских митингах.

Другого пособника экс-нардепа обнаружили в Закарпатье. В его обязанности входило подбирать "охранников" для представителей партии "ОПЗЖ" в Одесской и Киевской областях, когда они будут участвовать в проплаченных массовых мероприятиях. Именно этот мужчина раздавал указания по поводу действий во время провокаций всем завербованным. По данным ГБР, известно по меньшей мере о тридцати "титушках", которые "служили" на пользу партии "ОПЗЖ" и получали от них средства за "работу" и участие в массовых мероприятиях.

В настоящее время продолжается заочное расследование дела, открытого в отношении бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы. 6 марта генпрокурор сообщила о подозрении народному депутату в госизмене и публичным призывам к изменению границ территории Украины заочно. По ее информации, Илью Киву объявят в международный розыск для экстрадиции и суда.


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-zatrimalo-dovirenih-osib-illi-kivi-yaki-mali-organizovuvati-provokacijni-akcii-iz-zaluchennyam-titushok-ta-destabilizuvati-situaciyu-na-odeshhini
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