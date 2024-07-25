Задержан подозреваемый в убийстве Фарион: детали

В Днепре задержан 18-летний парень, подозреваемый в убийстве языковеда, бывший нардеп Ирина Фарион. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил президент Владимир Зеленский.

Ирина Фарион. Фото: из открытых источников

"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион", — заявил украинский лидер.

По его словам, операция по задержанию подозреваемого была очень непростой.

"В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Я благодарен каждому и каждому, кто ежедневно добавлял больше фактов к картине преступления и приближает установление полной правды", — заявил президент.

Он добавил, что в Днепре задержан 18-летний парень.

"Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Поручил министру внутренних дел представить обществу все детали", — отметил он.

Напомним, 19 июля во Львове около 19:30 неизвестный выстрелил в языковеда Ирину Фарион, когда она ждала такси возле своего дома. Пуля попала в голову. Фарион госпитализировали в критическом состоянии, провели операцию и перевели в реанимацию, где она находилась в глубокой коме и искусственной вентиляции легких. Врачам не удалось спасти ее, и впоследствии констатировали смерть 60-летней женщины.

Правоохранители начали специальную операцию по задержанию стрелка. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК (преднамеренное убийство). Полиция рассматривает несколько версий, включая общественно-политическую деятельность и личную неприязнь, а также возможный российский след.

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