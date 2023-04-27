Задача – усадить Путина и Зеленского за стол переговоров: Bloomberg оценил такую возможность

Глава КНР Си Цзиньпин, наконец, поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, впервые после начала полномасштабного вторжения РФ. Теперь наступает трудная часть стремлений Пекина положить конец развязанной Россией войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Желание Си Цзиньпина изобразить Китай в качестве нейтрального посредника, особенно с учетом его тесных отношений с российским лидером Владимиром Путиным, было подорвано недавним заявлением посла во Франции, поставившего под сомнение суверенитет бывших советских республик. В ходе телефонного разговора Си сказал Зеленскому, что переговоры — "единственный реальный выход из украинского кризиса", а украинский лидер назвал их диалог "продуктивным часовым разговором". Тем не менее Зеленский подтвердил свою позицию о том, что мира не может быть, если Россия не вернет территории, которые она захватила во время вторжения, а также не уйдет из Крыма, который россияне захватили в 2014 году.

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На очередном брифинге в четверг в МИД Китая так и не сообщили подробностей их разговора. Все будет раскрыто "в надлежащее время", заявила журналистам спикер министерства Мао Нин.

Помимо расплывчатых банальностей о мире, которые были изложены в опубликованном в феврале "мирном плане" Китая из 12 пунктов, китайские официальные лица на брифинге уклонились или проигнорировали вопросы о том, когда китайский посланник посетит Украину, какие страны могут присоединиться к мирному процессу, почему Си Цзиньпин так долго не звонил Зеленскому и, главное, поддержит ли Пекин любые усилия России по сохранению захваченной территории.

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