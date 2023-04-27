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Задача – усадить Путина и Зеленского за стол переговоров: Bloomberg оценил такую возможность

Остается под сомнением способность Си Цзиньпина заставить Россию и Украину прийти к единому мнению в важном вопросе территориального суверенитета

27 апреля 2023, 16:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Глава КНР Си Цзиньпин, наконец, поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, впервые после начала полномасштабного вторжения РФ. Теперь наступает трудная часть стремлений Пекина положить конец развязанной Россией войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg". 

Задача – усадить Путина и Зеленского за стол переговоров: Bloomberg оценил такую возможность

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Желание Си Цзиньпина изобразить Китай в качестве нейтрального посредника, особенно с учетом его тесных отношений с российским лидером Владимиром Путиным, было подорвано недавним заявлением посла во Франции, поставившего под сомнение суверенитет бывших советских республик. В ходе телефонного разговора Си сказал Зеленскому, что переговоры — "единственный реальный выход из украинского кризиса", а украинский лидер назвал их диалог "продуктивным часовым разговором". Тем не менее Зеленский подтвердил свою позицию о том, что мира не может быть, если Россия не вернет территории, которые она захватила во время вторжения, а также не уйдет из Крыма, который россияне захватили в 2014 году.


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На очередном брифинге в четверг в МИД Китая так и не сообщили подробностей их разговора. Все будет раскрыто "в надлежащее время", заявила журналистам спикер министерства Мао Нин.

Помимо расплывчатых банальностей о мире, которые были изложены в опубликованном в феврале "мирном плане" Китая из 12 пунктов, китайские официальные лица на брифинге уклонились или проигнорировали вопросы о том, когда китайский посланник посетит Украину, какие страны могут присоединиться к мирному процессу, почему Си Цзиньпин так долго не звонил Зеленскому и, главное, поддержит ли Пекин любые усилия России по сохранению захваченной территории.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-27/the-hard-part-for-xi-starts-now-after-finally-calling-zelenskiy
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