Зачем животных в зоопарках начали прививать от коронавируса

Работники зоопарка Новой Англии в США начали вакцинацию обитателей, восприимчивых к COVID-19. Зоопарк Новой Англии получил разрешение на введение вакцины. Об этом сообщили на сайте зоопарков Franklin Park и Stone.

Вакцина от коронавируса в зоопарке, фото с открытых источников

Вакцину Zoetis разработали специально для животных, глобальная ветеринарная компания пожертвовала более 11000 доз, чтобы помочь защитить здоровье и благополучие более 100 видов млекопитающих, обитающих в почти 70 зоопарках, а также в других учреждениях по уходу за животными. Вакцину разрешили на индивидуальной основе в Министерстве сельского хозяйства США.

"Несмотря на то, что у нас не было случаев заражения COVID-19 среди животных в зоопарке Новой Англии, в зоопарке Франклин-Парк и в Каменном зоопарке, эта вакцина является важной профилактической мерой для защиты видов, восприимчивых к заражению вирусом", — сказал старший ветеринар Департамента здоровья животных зоопарка Новой Англии.

Как и вакцину, разработанную для людей, вакцину Zoetis будут вводить двумя дозами с интервалом примерно в четыре недели. За четыре месяца планируют провести полную вакцинацию.



С самого начала пандемии команда по здоровью животных следит за последней научной литературой о восприимчивости животных и находится в тесном контакте с коллегами-ветеринарами из других учреждений, аккредитованных Ассоциацией зоопарков и аквариумов. Команда также внесла изменения в процедуры, чтобы обеспечить здоровье и безопасность животных, находящихся под нашей опекой. Применяемые в настоящее время профилактические меры включают ношение надлежащего защитного снаряжения, маскировку и социальное дистанцирование от уязвимых видов.



Zoetis имеет долгую историю поддержки ветеринаров зоопарков, чтобы помочь им обеспечить высокий уровень ухода за животными, живущими в их сообществах зоопарков, и активно работает над защитой животных во всем мире от возникающих серьезных заболеваний. По крайней мере 75% возникающих инфекционных заболеваний имеют животное происхождение, включая COVID-19.

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