Зачем в пассажирских самолетах секретные кнопки и отсеки

Во время полета в самолете есть ряд скрытых кнопок и направляющих в салоне, которые пассажиры, вероятно, никогда не замечали. Об этом стало известно британскому таблоиду The Sun.

В пассажирских самолетах, фото с открытых источников

От предоставления дополнительного места в кресле до использования во время аварийной посадки — вот некоторые из секретных функций самолета, о существовании которых пассажиры, возможно, даже не подозревали.

Рейка под потолочными шкафчиками

Согласно Conde Nast Traveler, большинство самолетов, построенных за последние пятнадцать лет, имеют встроенные поручни прямо под потолочными шкафчиками.

Если вы когда-нибудь видели члена бортпроводника, проводящего рукой по потолочному отсеку, то вы на самом деле были свидетелем того, как он опирался на этот "секретный" поручень.



Рельс также предлагает пассажирам отличную альтернативу тому, чтобы хвататься за подголовники других пассажиров, раздражая их в процессе.



Скрытая кнопка под подлокотником

Есть "секретная" кнопка, о которой знают немногие авиапассажиры, которая позволяет поднять подлокотник в проходе.

Под подлокотником вы найдете его рядом с шарниром, который при нажатии позволяет подлокотнику перемещаться вверх так, чтобы он находился заподлицо со спинкой сиденья.



Первоначально разработанная как мера безопасности, позволяющая путешественникам быстрее сбежать в чрезвычайной ситуации, он также используется экипажем, чтобы помочь пассажирам с ограниченными возможностями сесть и встать со своих мест.

Крошечные дыры в окнах самолетов

Даже часто летающие пассажиры могли не заметить, что в иллюминаторах самолетов есть крошечные дырочки. К счастью, есть очень простое объяснение ... и на самом деле дыры здесь специально.

Странная конструкция помогает самолету выдерживать изменяющееся давление воздуха снаружи. Хотя может показаться, что в нем есть дыра, небольшой зазор не проходит через всю панель.

Каждое окно состоит из трех разных акриловых слоев, и только средний из них содержит вентиляционное отверстие. Небольшой зазор помогает регулировать среду с высоким давлением в самолете, делая поездку более комфортной для пассажиров.



Крылья крючки

Вы когда-нибудь замечали крошечные желтые крючки на крыльях самолетов? Возможно нет. Они используются для помощи при эвакуации персонала через крыло и используются для крепления и привязки спасательных плотов к самолету.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему "протекает потолок" в самолетах: стоит знать каждому пассажиру.

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