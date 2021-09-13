Почему "протекает потолок" в самолетах: стоит знать каждому пассажиру

Не каждый пассажир самолета обращал внимание, что во время полета на высоте случаются ситуации, что "протекает потолок". Об этом сообщает The Sun.

Почему "протекает потолок" в самолетах, фото с открытых источников

Так, с шкафов-купе над головой часто можно наблюдать, как "идет дождь". Хотя "дождь в самолете" не вызывает беспокойства относительно полета, пассажиров может запутать вопрос, почему потолок "протекает".

По данным Forbes, между потолком салона и верхней частью фюзеляжа является пространство, которое называется "купол". И когда теплый воздух из салона и снаружи попадает в этот купол, а фюзеляж охлаждается до минимумов -54°C, это создает иней, который затем становится частицами конденсата. Затем это просачивается в изоляционные панели кабины — которые со временем проникают в салон, вызывая "дождь". Это не только неприятно для пассажиров, но и может создать плесень и грибок в одеялах — которые затем будут капать на вас.

Новая шведская компания под названием CTT Systems создала антиконденсатную систему, подобную осушителя воздуха, которая останавливает впитывания воды изоляционными одеялами, которые часто могут содержать до шести раз свой вес. Они объясняют: "Мы создаем барьер для сухого воздуха, который предотвращает попадание влажного воздуха в кабину. Если в изоляционных одеялах вода, сухой воздух поглощает влагу. Поскольку он постоянно вдувается в купольное пространство, он создает положительный поток, который возвращается обратно в кабину через вентиляционные отверстия в потолке. Потом он следует за нормальным потоком воздуха с самолета ".

Однако, пока это не будет распространено во всех авиакомпаниях, вам не нужно беспокоиться о том, что самолет вытечет вас во время следующего полета.

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