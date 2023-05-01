Зачем Украине строительство новых атомных энергоблоков и что на этот счет думают украинцы

По словам президента "Энергоатома" Петра Котина, строительство ММР позволит заменить уничтоженные захватчиками в результате войны, теплоэнергетические мощности и достичь целей декарбонизации. До марта 2029 г. должно состояться подключение первого пилотного проекта к сети.



26,1% украинцев убеждены, что строительство новых ММР имеет смысл

Как сообщают "Комментарии", со ссылкой на "Пульс недели" граждане Украины высказали свое мнение по поводу возведения ММР.

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Так, на вопрос: "слышали о планах строительства новых атомных энергоблоков", — 44,8% опрошенных отметили, что такую информацию они "услышали впервые"; 30,9% респондентов заявили, что "знают об этом"; "что-то слышали, однако не уверены" — 24,3% украинцев.

На вопрос: "нужно ли Украине строить новые атомные энергоблоки", — 32,2% граждан сообщили, что " скорее нужно "; 26,1% ответили "очень нужно"; 18,9% очертили "скорее не нужно"; "затрудняюсь ответить" на поставленный вопрос оказалось 17,4% опрошенным; а 5,4% – убеждены "точно не нужно".

Для реализации проекта и лучшей координации действий будет создан Совместный офис, где будут работать не только представители НАЭК "Энергоатом" и американской компании Holtec International, но и других мировых организаций.

Читайте также на сайте "Комментарии", — в результате 7,1 миллиона человек в Украине попали за черту бедности. А это каждый четвёртый украинец. Таким образом, ступень украинской бедности поднялась с 5,5% до 24,2% в 2022 году, что спровоцировало затруднительное положение для миллионов граждан Украины. Если в городе условия для жизни более или менее комфортны даже в период войны, то в селе — очень ощутимы последствия обнищания. Немалой проблемой там отсутствие рынка труда.