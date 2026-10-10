Зачем Трампу дизельная сделка с Путиным: что теперь ждет Украину

Решение администрации Дональда Трампа разрешить закупку российского дизельного горючего на шесть месяцев вызвало острую реакцию в Украине и среди американских политиков. Соглашение представляется на фоне поиска путей завершения войны, однако ее экономический эффект и возможные последствия для санкционного давления на Кремль вызывают вопросы. Способны ли договоренности по поводу российского дизеля действительно повлиять на мировые цены на топливо? И главное – может ли ослабление ограничений стать инструментом давления на Москву ради переговоров, получит ли Кремль дополнительные экономические и политические дивиденды без реальных уступок в войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дизельная сделка Трампа и Путина

Дизельный Мюнхен Дональда Трампа

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отметил, дизельная сделка между Трампом и Путиным не только не способствует мирным переговорам, а фактически разрушает перспективу “энергетического перемирия” между РФ и Украиной, и в значительной мере девальвирует роль США, как посредника в мирных переговорах.

"Вместо энергетического перемирия в войне между Россией и Украиной состоялось сепаратное соглашение между Трампом и Путиным, которые обменялись символическими подарками. Россия сделала "жест доброй воли" для Трампа – поставки определенной партии дизеля в США накануне выборов в Конгресс США. Трамп очень надеется, что это поможет республиканцам на промежуточных выборах в Конгресс США. В обмен Путин получил временное снятие санкций (до апреля 2027 года) на экспорт дизельного горючего из РФ. Но главное, что он получил неофициальное разрешение продолжать разрушительные удары по Украине как минимум в ближайшие полгода. Поэтому сделку между Трампом и Путиным можно назвать "дизельным Мюнхеном" Дональда Трампа. Забудьте об "адских санкциях" против РФ, которые некоторые комментаторы ожидали до 18 октября согласно закону Линдси Грэма. Трамп доволен как ребенок, которому российский диктатор подарил конфету. Путин закинул крючок с дизельной приманкой и Трамп с радостью заглотнул этот крючок", – отметил эксперт.

При этом собеседник портала "Комментарии" подчеркивает, проблема этого соглашения для Украины не только в том, что сорвались почти последние надежды на какое-либо энергетическое перемирие. В энергетическом перемирии Трампа интересовало лишь снижение цены на дизель в США. Это соглашение является ловушкой и для отношений между США и Украиной. Путин явно хочет подставить Украину перед Трампом. Он понимает, что Украина продолжит отвечать на российские удары, в том числе будет и продолжение атак по российским НПЗ. И тогда Кремль будет обвинять Украину в срыве поставок российского дизеля в США.

"Способны ли договоренности по поводу российского дизеля действительно повлиять на мировые цены на топливо? Простой и однозначный ответ – нет. Специалисты говорят, что поставки 300 тысяч тонн российского дизельного топлива на американский рынок если и снизят цену на дизель в США, то минимально. В США в день потребляют 500 тысяч тонн дизеля. А Россия обещает поставить 300 тысяч тонн в октябре, и 500 тысяч тонн в ноябре. Для американского рынка это не очень существенно – дневной рацион потребления. Если говорить о влиянии на цену на дизель на мировых рынках, то надо учитывать, что США еще и крупный экспортер дизельного топлива на мировые рынки (около 1,5 млн тонн в неделю, от 6 до 7 млн в месяц), гораздо больший, чем Россия", – отметил Владимир Фесенко.

Что касается того, может ли ослабление ограничений стать инструментом давления на Москву ради переговоров и получит ли Кремль дополнительные экономические и политические дивиденды без реальных уступок в войне, то политолог говорит, что, судя по имеющейся информации, ни о каком давлении на Москву речь вообще не идет.

"Для Трампа важен ситуативно-предвыборный и тактический информационно-политический эффект от этого соглашения. Президент США хочет, чтобы цены на дизель перед промежуточными выборами в Конгресс США хотя бы немного, но снизились. А вот Путин играет многоходовку – и в реализации стратегии своих отношений с Трампом, и в провоцировании кризиса в отношениях с США и Украиной. Вряд ли можно говорить о каких-то больших экономических дивидендах России от этой сделки. Многие эксперты вообще сомневаются, что Россия имеет соответствующие объемы дизельного топлива для экспорта, а политически Кремль от этой сделки, несомненно, выигрывает – закладывается взрывная мина по отношения между США и Украиной, а также создается прецедент экономической сделки между США и Россией без прекращения российско-украинской войны. Однако стратегические противоречия между США и Россией все равно остаются. Поэтому эффект от этой сделки и для Трампа, и для Путина будет временным и ограниченным", – констатировал эксперт.

В США не могут не знать, что у России нет дизеля, чтобы погасить ценовой пожар на мировом рынке

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран так прокомментировал ситуацию:

"Маленькое дизельное соглашение Трампа с Путиным выглядит почти как старый советский анекдот, когда один кооператор договорился с другим об обмене угля на яблоки, после чего один пошел искать уголь, а другой — яблоки".

Эксперт отмечает, во-первых, 300 тысяч тонн в масштабах глобального рынка – микрообъем, который не повлияет на цены. Во-вторых, в России не зря запретили экспорт дизеля, с ним там были определенные проблемы даже для аграриев, а еще есть контракты на поставку дизеля в Среднюю Азию, Монголию и т.д.

"Поэтому очевидно, что договоренности имеют на 75% политический (предвыборный) оттенок и на 25% дипломатический. Конечно, Трампу нужны результаты под выборы. Он демонстрирует формальную заботу об электорате, который хочет видеть более дешевый дизель на АЗС, и думает, что таким образом приближает мир", – отметил экономист.

По его словам, в Белом Доме не могут не знать, что у России нет дизеля, чтобы погасить ценовой пожар на мировом рынке, но, ослабив санкции, они теперь подталкивают РФ к переговорам с Украиной, поскольку, чтобы выполнить соглашение путина, действительно нужно, чтобы Украина не била по НПЗ.

"Не думаю, что эта идея сработает на практике. Зная манеры россиян в международных экономических отношениях, вангую, что они просто извлекут из своего внутреннего рынка 300 000 тонн и отправят их в США, чтобы похвастаться перед американцами. Этот шаг создаст дополнительные очереди на АЗС в России, но, когда это Кремль интересовала судьба русского населения и его интересы. Что касается глобальной проблемы дизеля, то администрации Белого Дома нужно не искать соглашения с Кремлем, а решать проблему на Ближнем Востоке: там действительно есть объемы, которые могут повлиять на мировую цену на дизель", – резюмировал Виталий Шапран.

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