Зачем ТЦК устроила показательные рейды: поддерживает ли их общество

ТЦКшные рейды по мажорам в их "храмах досуга" — ресторанах, элитных маркетах, ТРЦ и т.п. — имеют сдержанное одобрение среди определенных категорий политически зависимых граждан и подчеркнуто положительное отношение в большой среде обычных работяг и домохозяек, отметил политтехнолог Олег Постернак, подчеркнув, что именно такими есть результаты анализа первых реакций, полученных в результате экспресс-опроса.

Рейд ТЦК

"Задействованы все любимые зоны украинской менталки – межличностная зависть, классовая ненависть, иллюзия идеальной справедливости. Понятно, что целью этой акции не может быть пополнение войска, ведь почти никто из "мажоров" на передовой не окажется из-за тысячи и одной причины, о которой вы все знаете", — говорит Постернак.

По его мнению, целью таких рейдов ТЦК является выравнивание впечатления, что нынешняя оборонная война – это дело только бедных, которое бьют по мотивации действующих военнослужащих и мобилизованных.

Однако, добавляет Постернак, проблема не в плане, а в политической искусственности его выполнения. Если ставится целью коммуникационный сигнал обществу по поводу баланса справедливости в этой войне, то начинать желательно было бы как раз с представителей высшего политического класса и их детей, родственников, говорит эксперт.

"Очень неловко гасится рост социального напряжения. Особенно накануне введения "экономического бронирования", однозначно вызовущего волну оппозиционного хейта", — говорит эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению военных, в Украине готовы воевать 25% человек, все остальные просто "верят в ВСУ". При этом военные отмечают, что таких людей не фронт нельзя заманить никакими плюшками. По их мнению, помочь критической ситуации с пополнением личного состава может исключительно жесткая мобилизация.



