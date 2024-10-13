Зачем ТЦК устроила показательные рейды: поддерживает ли их общество

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Ткачик Олеся
ТЦКшные рейды по мажорам в их "храмах досуга" — ресторанах, элитных маркетах, ТРЦ и т.п. — имеют сдержанное одобрение среди определенных категорий политически зависимых граждан и подчеркнуто положительное отношение в большой среде обычных работяг и домохозяек, отметил политтехнолог Олег Постернак, подчеркнув, что именно такими есть результаты анализа первых реакций, полученных в результате экспресс-опроса.
Рейд ТЦК
По его мнению, целью таких рейдов ТЦК является выравнивание впечатления, что нынешняя оборонная война – это дело только бедных, которое бьют по мотивации действующих военнослужащих и мобилизованных.
Однако, добавляет Постернак, проблема не в плане, а в политической искусственности его выполнения. Если ставится целью коммуникационный сигнал обществу по поводу баланса справедливости в этой войне, то начинать желательно было бы как раз с представителей высшего политического класса и их детей, родственников, говорит эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению военных, в Украине готовы воевать 25% человек, все остальные просто "верят в ВСУ". При этом военные отмечают, что таких людей не фронт нельзя заманить никакими плюшками. По их мнению, помочь критической ситуации с пополнением личного состава может исключительно жесткая мобилизация.
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