Зачем Путину шантаж вокруг «зерновой сделки» – почему Украине важно добиться ее продления

В вечернем обращении 26 октября президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, акцентировал внимание на необходимости продолжения "зерновой сделки", иначе во многих странах мира наступит голод. При этом, как пишет Reuters, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, использует возможное продление "зерновой сделки", чтобы получить рычаги влияния на саммите G20 в следующем месяце в Индонезии. Как ситуация вокруг продления соглашения о разблокировании украинских портов может развиваться дальше? Почему это важно для нас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зерно. Фото: из открытых источников

Стамбульское соглашение, заключенное летом, положительно повлияло на способность украинских аграриев к дальнейшему производству

Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук отмечает, что по состоянию на 25 октября в рамках зерновой инициативы из украинских морских портов отгружено порядка 9 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Она направлена в страны Азии, Африки и Европы.

"Зерновой морской коридор обеспечивает 60% всего экспорта зерна и продуктов питания из Украины, – подчеркивает эксперт. – Стамбульское соглашение, заключенное летом и заработавшее с августа, положительно повлияло на способность украинских аграриев к дальнейшему производству. Имеем увеличение объемов реализации продукции, снижение транспортных расходов и уменьшение разрыва между мировыми и внутренними ценами".

Денис Марчук также отмечает влияние реализации зерновой инициативы на стабилизацию цен на продовольствие в мире.

"Индекс продовольственных цен FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в сентябре почти достиг значения, которое было до начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Снижение стоимости продовольствия с повышением его доступности благодаря зерновой инициативе положительно повлияли на преодоление текущих проблем глобального продовольственного кризиса", – подчеркивает эксперт.

Всё это, констатирует он, говорит о необходимости продления действия "зернового соглашения".

Российская сторона всё так же шантажирует мир продовольственным кризисом

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова призывает отделять непосредственно ситуацию по вывозу зерна из Украины морскими путями – от информационного фона вокруг "зерновой сделки".

"Для Украины, безусловно, важно, чтобы соглашение, действие которого истекает 22 ноября, работало и дальше. И наши порты, пусть не в полноценном режиме, функционировали. При этом следует стараться расширять географию поставок, а также группу товаров", – уверена аналитик.

Между тем, продолжает она, российская сторона всё так же шантажирует мир продовольственным кризисом, а также пытается диктовать Украине условия – кому продавать зерно.

"Поставляя его в так называемые страны третье мира, мы получаем меньше средств, чем могли бы, продавая в более обеспеченные страны. Но выхода нет. Нам надо было и спасать мир от продовольственного кризиса, и освобождать элеваторы для свежего урожая. Более 300 судов вышло из портов с начала соглашения. Немало средств пришло в бюджет. У аграриев появились перспективы. Но, – подчеркивает Александра Решмедилова, – важно не просто продлить соглашение (акцентируя на всех площадках, что РФ, пытаясь его сорвать, играет против всего мира), но и расширить географию поставок, а также ассортимент. Добиваться возможности вывоза не только продовольственных, но и промышленных групп товаров".

Внутри России цены на сх-продукцию серьезно опустились, что вызывает недовольство у тамошних аграриев, отсюда и такие действия Кремля

Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Алекс Лисситса поясняет:

"Украинским аграриям остро не хватает средств на сбор поздних культур (подсолнух, соя, кукуруза). Нет денег и на весенне-полевые работы. Потому для нас ключевым является сохранение зернового коридора. Он важен для всей украинской экономики. Ведь статистика экспорта демонстрирует, что в сентябре 63% всего нашего экспорта составила именно сельхозпродукция".

Это, подчеркивает эксперт, понимает и российская власть. Потому и шантажирует нас вероятным не продолжением договора о зерновом коридоре. В том числе, надеясь договориться об увеличении российского экспорта зерна (по сравнению с прошлым годом упал на 15-20% при том, что РФ собрала рекордный урожай зерновых – более 100 млн тонн, свыше 45 млн тонн из которых планировалось продать за границу) и удобрений.

"Внутри России цены на сх-продукцию серьезно опустились, что вызывает недовольство у тамошних аграриев. Отсюда и такие действия Кремля, – поясняет Алекс Лисситса. – Думаю, весь шантаж затеян с целью добиться в новом соглашении куда более выгодных для РФ условий, чем в том, что действует сейчас. Поддаваться на это давление нам не следует, потому что зерновая сделка выгодна и Киеву, и Москве. Верю, что украинская власть во главе с президентом сумеет сохранить соглашение, продлив его уже не только на три месяца, но и, к примеру, на год. Это спасет не только наше сельское хозяйство, но и в целом отечественную экономику".

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