СМИ узнали, с каким козырем Путин собирается на саммит G20

Кремль собирается использовать зерновую сделку, сторонами которой являются ООН, Турция и Украина, для давления на страны "Большой двадцатки" (G20). Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как заявил изданию, осведомленный о переговорах по зерновой сделке европейский дипломат, есть большая вероятность, что Путин показательно прилетит на Бали для участия в G20, тем самым он захочет подчеркнуть, что война в Украине не мешает ему посещать элитный клуб самых развитых стран мира. Если прогнозы осуществятся и ничего не помешает Путину прибыть на саммит, то это будет первое мероприятие самого высокого уровня с начала полномасштабной войны в Украине, в котором примет участие российский президент лидеры западных государств.

"Зерновая сделка будет центральной темой этого саммита G20, и все будут пытаться убедить Путина продлить ее на более длительный срок", – уверен дипломат.

По его словам, именно используя карту сделки Россия будет набивать себе цену и будет заставлять лидером других государств уговаривать Москву пойти на такой шаг, ради гуманитарной составляющей. Но, по большому счету, для Москвы ничего не стоит согласиться на продление сделки.

Дипломат уверен, что после набивания себе цены Кремль согласиться продлить зерновую сделку, потому что не рискнет пойти на то, чтобы получить международное осуждение. При этом каждый глава государства, участвующий в саммите, будет пытаться добить себе политические бонусы за счет уговоров Путина пойти на продление зерновой сделки.

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