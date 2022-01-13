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Зачем Минцифры направило украинцам по почте 3 миллиона бумажных открыток

В открытках призывают бесплатно учиться цифровой грамотности на платформе Дия.Цифровое образование

сегодня, 10:40
Автор:

Людмила Слободенюк
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Три миллиона открыток оказались в почтовых ящиках украинцев — через них чиновники обращаются к людям старшего возраста с предложением пройти бесплатное обучение. Проект Министерство цифровой трансформации проводит под патронатом ООН, а финансирует Швеция. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры, передает портал "Комментарии".

Зачем Минцифры направило украинцам по почте 3 миллиона бумажных открыток

Минцифры разослали 3 миллиона открыток. Фото из открытых источников

Учить украинцев старшего возраста хотят прежде всего цифровой грамотности, а также пользованию государственными услугами в формате онлайн через приложение или сайт "Дия".

"COVID-сертификаты, электронные услуги и любые другие современные сервисы должны быть доступны всем без исключения. Во время тура по Украине я увидел, что процент людей без смартфонов становится все меньше. Поэтому наша цель — подсказать людям, как пользоваться смартфонами и быть с цифровыми решениями на "ты". Потому что Viber, Facebook или YouTube — это еще не вершина цифровой грамотности, а только первый шаг. Помощь по решению горячих вопросов доступна в точках команды поддержки Дия, ЦНАПах, библиотеках, но есть куча вопросов о COVID-сертификатам, еПоддержкой, поэтому мы двигаемся дальше, коммуницируем офлайн, чтобы максимально помогать", — рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри Мстислав Баник.

Цифровое образование – это национальный украинский проект, цель которого научить цифровой грамотности 6 миллионов украинцев за 3 года. Платформа предлагает более 70 бесплатных образовательных сериалов. Сейчас платформе зарегистрировались на обучение более миллиона украинцев. Оффлайн по этой программе можно учиться в сети с 6000 партнерских хабов по всей стране — библиотеки, ЦНАПы, частные компании, где есть доступ к интернету и цифровым гаджетам.

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Источник: https://thedigital.gov.ua/news/3-mln-listivok-pro-diyu-ta-diyatsifrova-osvita-rozletilis-po-vsiy-ukraini
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