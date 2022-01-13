Зачем Минцифры направило украинцам по почте 3 миллиона бумажных открыток

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Людмила Слободенюк
Три миллиона открыток оказались в почтовых ящиках украинцев — через них чиновники обращаются к людям старшего возраста с предложением пройти бесплатное обучение. Проект Министерство цифровой трансформации проводит под патронатом ООН, а финансирует Швеция. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры, передает портал "Комментарии".
Минцифры разослали 3 миллиона открыток. Фото из открытых источников
Учить украинцев старшего возраста хотят прежде всего цифровой грамотности, а также пользованию государственными услугами в формате онлайн через приложение или сайт "Дия".
Цифровое образование – это национальный украинский проект, цель которого научить цифровой грамотности 6 миллионов украинцев за 3 года. Платформа предлагает более 70 бесплатных образовательных сериалов. Сейчас платформе зарегистрировались на обучение более миллиона украинцев. Оффлайн по этой программе можно учиться в сети с 6000 партнерских хабов по всей стране — библиотеки, ЦНАПы, частные компании, где есть доступ к интернету и цифровым гаджетам.
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