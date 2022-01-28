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Заболеваемость Омикроном бьет все рекорды: Ляшко рассказал, ждать ли локдауна

Нагрузка на систему здравоохранения в Украине неоднородная, поэтому области могут выходить и попадать в "красную" зону карантина без введения общенационального локдауна

сегодня, 14:30
Автор:

Кравцев Сергей
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В Минздраве прогнозируют стремительное увеличение заболевших коронавирусом. В ближайшие недели количество заболевших может достигнуть 40-60 тысяч в сутки. То есть, спустя пару недель Украина выйдет на пиковые показатели по количеству новый кейсов заболеваемостью коронавирусом. Но даже такой стремительный рост заболеваемости новым штаммом "Омикрон" не может стать причиной к введению локдауна по всей стране. Как передает портал "Комментарии", такую информацию в кулуарах Верховной Рады озвучил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Заболеваемость Омикроном бьет все рекорды: Ляшко рассказал, ждать ли локдауна

Виктор Ляшко. Фото Украинская правда

Министр отметил, сегодня в Украине введен адаптивный карантин, который доказал свою эффективность в 2021 году, когда страна проходила через две волны заболеваемости. Тогда статистика показала, что во время первой волны 10 областей не соответствовали показателям "красной зоны" карантина. Осенью 6 областей не соответствовали самому высокому уровню эпидопасности. 

"Поскольку Украина большая по территории, поскольку распространение коронавируса, регистрация случаев, нагрузка на систему здравоохранения неоднородная, пока одна область в "красном" уровне эпидопасности, она может выйти, а другая может зайти. Потому всеукраинского локдауна не будет. И, как сказал на одном из заседаний правительства премьер-министр, мы рассчитываем пройти новую вспышку в адаптивном карантине для того, чтобы найти золотую средину. С одной стороны, не было нагрузки на систему здравоохранения и было как можно меньшее влияние на экономику страны", – отметил Виктор Ляшко.

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