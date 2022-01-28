Заболеваемость Омикроном бьет все рекорды: Ляшко рассказал, ждать ли локдауна

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Минздраве прогнозируют стремительное увеличение заболевших коронавирусом. В ближайшие недели количество заболевших может достигнуть 40-60 тысяч в сутки. То есть, спустя пару недель Украина выйдет на пиковые показатели по количеству новый кейсов заболеваемостью коронавирусом. Но даже такой стремительный рост заболеваемости новым штаммом "Омикрон" не может стать причиной к введению локдауна по всей стране. Как передает портал "Комментарии", такую информацию в кулуарах Верховной Рады озвучил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Виктор Ляшко. Фото Украинская правда
Министр отметил, сегодня в Украине введен адаптивный карантин, который доказал свою эффективность в 2021 году, когда страна проходила через две волны заболеваемости. Тогда статистика показала, что во время первой волны 10 областей не соответствовали показателям "красной зоны" карантина. Осенью 6 областей не соответствовали самому высокому уровню эпидопасности.
Читайте также на портале "Комментарии" – ученые изобрели чудо-стенку, которая убивает COVID.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости