Заблокированные телеканалы: откуда Тарас Козак получил деньги на их приобретение

Номинальный владелец заблокированных решением СНБО телеканалов "Украина 112", "Zik" и "NewsOne" Тарас Козак получил деньги на их приобретение от своей гражданской жены. Такую информацию сообщают представители Центра противодействия коррупции, которые детально изучили финансовое состояние и банковские операции депутата, пишет "Українська правда".

Тарас Козак покупал каналы за офшорные деньги гражданской супруги. Фото: 24 канал

Специалисты ЦПК отмечают, что за годы своего депутатства (в ВРУ впервые попал от "Оппозиционного блока" в 2014 году — ред.) Тарас Козак значительно нарастил собственный капитал. Так, с 2013 до 2019 года дивиденды, указанные в декларации нардепа, выросли аж в 2893 раза. По состоянию на 2019 год их сумма превысила 237 млн гривен. Стоит отметить, что при этом депутатская заработная плата существенных изменений не претерпела.

Понятно, что средства поступают из других источников, а именно от фирмы Turul Investments Limited. Она зарегистрирована на Кипре и якобы занимается холдингом бизнес-инвестиций. На самом деле, как выяснили обличители коррупционных действий, через фирму еще несколько лет назад активно переправляли значительные средства между различными оффшорными организациями. Одна из них, между прочим, связана с контрабандой угля из ОРДЛО.

Интересный факт: как выяснили представители ГПК, много лет Turul Investments Limited была исключительно убыточной и существовала только за счет огромных кредитов.



Так откуда Тарас Козак взял деньги на приобретение сразу трех телеканалов? Teteos Global Limited, которая кредитовала Turul, находится в собственности гражданской жены нардепа Натальи Лавренюк. Следует отметить, что Лавренюк является близкой подругой жены Виктора Медведчука телеведущей Оксаны Марченко. Компанию Teteos связывают с незаконными нефтяными операциями на территории России. Именно на оффшорные кредиты, выданные этой организацией, вернее гражданской женой, Козак и приобрел ныне заблокированные телеканалы.

Сколько было потрачено? В 2018 году телеканал "NewsOne" обошелся нардепу в 41 063 799 гривен. Через три месяца Козак приобрел "Украина 112" — на общую сумму 72 871 460 гривен. Цена телеканала "ZiK" точно неизвестна, но приблизительная оценка этого медиа составляла 15-20 млн долларов.

Интересно, что финансовые операции по покупке телеканалов Тарас Козак осуществлял через белорусские банки. Вероятно, это не так и удивительно — пока что большая часть его сбережений находится именно в Беларуси, а не в Украине.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине может появиться один новый канал вместо трех заблокированных.

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