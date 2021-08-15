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За сутки в Украине сделали более 70 тысяч прививок от коронавируса

29 777 человек получили вторую прививку от коронавируса

15 августа 2021, 11:04
Автор:

Харченко Дарина

В Украине за минувшие сутки, 14 августа, сделали еще 76 148 прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины получил 46 371 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За сутки в Украине сделали более 70 тысяч прививок от коронавируса

Протягом дня вакцинацію проводили 539 мобільних бригад. Фото: mil.gov.ua

В то же время 29 777 человек получили вторую прививку от коронавируса, завершив иммунизацию таким образом.

В течение дня вакцинацию проводили 539 мобильных бригад, 1545 пунктов прививки и 376 центров вакцинации.

Всего в Украине уже сделали 7 409 698 прививок. Две дозы вакцины получили уже 2 718 680 украинцев.

В Украине за минувшие сутки, субботу, 14 августа, подтвердили 695 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них — инфицированы  50 детей и пять медицинских работников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировали в Киеве, (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях. Наличие коронавируса проверили методом ПЦР у 15 456 человек, методом ИФА — у 2494 человек, экспресс-тестами — у 12 848 человек.

Как писали "Комментарии", тяжелые последствия после вакцинации от коронавируса возникли у молодой жительницы Лондона Кортни Китинг. По утверждению женщины, ее вены и клетки крови "лопнули" после реакции на укол от Covid-19. Кортни Китинг сообщила, что она была вынуждена использовать инвалидное кресло в течение месяца после сильной побочной реакции на вакцину.

Ранее "Комментарии" уже информировали, как проходит процесс вакцинации от Covid-19 в Украине.

Недавно в Украине начали вакцинировать детей от COVID-19. Так, в Кировоградской области совершили 13 прививок детям 12-17 лет из городов Кропивницкий, Александрия, Новомиргород и Малая Виска. Девять детей получили первую дозу, 4 ребенка — вторую дозу вакцины Pfizer. Об этом рассказала главный санитарный врач региона Надежда Оперчук.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Украине может стать обязательной вакцинация от коронавируса. Пока же процесс вакцинации против коронавируса в Украине является сугубо добровольным.


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1922472711249158
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